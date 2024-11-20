MİT ve Emniyet'ten büyük operasyon: 3 milyon 204 bin sentetik hap ve 27 kilo metamfetamin ele geçirildi

Yayınlanma: 20.11.2024 - 17:12

Güncelleme: 20.11.2024 - 17:14

Gaziantep’te Milli İstihbarat Teşkilatı ile İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 2 adreste yüklü miktarda uyuşturucu bulunduğu bilgisine ulaştı.

Ekipler, ismi açıklanmayan şüphelilerin kullandığı 2 adrese operasyon düzenledi. Yapılan aramalarda 3 milyon 204 bin sentetik hap ile 27 kilo metamfetamin ele geçirildi.

Uyuşturucuya el koyan ekiplerin gözaltına aldığı 5 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.