MİT ve Emniyet'ten büyük operasyon: 3 milyon 204 bin sentetik hap ve 27 kilo metamfetamin ele geçirildi
Gaziantep’te, Milli İstihbarat Teşkilatı ve polisin ortak operasyonunda 3 milyon 204 bin sentetik hap ile 27 kilo metamfetamin ele geçirildi, 5 şüpheli tutuklandı.
Gaziantep’te Milli İstihbarat Teşkilatı ile İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 2 adreste yüklü miktarda uyuşturucu bulunduğu bilgisine ulaştı.
Ekipler, ismi açıklanmayan şüphelilerin kullandığı 2 adrese operasyon düzenledi. Yapılan aramalarda 3 milyon 204 bin sentetik hap ile 27 kilo metamfetamin ele geçirildi.
Uyuşturucuya el koyan ekiplerin gözaltına aldığı 5 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.
Etiketler: #uyuşturucu #gaziantep
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