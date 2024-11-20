Ankara'da emniyet şeridindeki TIR'a çarptı: Hayatını kaybetti!

Başkentte yaşanan kazada, emniyet şeridinde duran TIR'a arkadan çarpan otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Ankara'da emniyet şeridindeki TIR'a çarptı: Hayatını kaybetti!
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DHA
Yayınlanma: 20.11.2024 - 09:24

Ankara'da Tulumtaş mevkii çevreyolunda gece saatlerinde bir kaza meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre; Gölbaşı istikametine doğru gitmekte olan ve sürücüsünün adı öğrenilemeyen 06 VKV 19 plakalı otomobil, emniyet şeridinde duran TIR’a arkadan çarptı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Çarpmanın şiddetiyle TIR’ın altına giren otomobil demir yığınına dönerken, çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen ekiplerce yapılan kontrolde, otomobilde sıkışan sürücünün yaşamını yitirdiği belirlendi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı aktarıldı.


Etiketler: #Ankara #emniyet şeridi #kaza #TIR

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