Emniyet müdür yardımcısı evinde ölü bulundu!
Şanlıurfa İl Emniyet Müdür Yardımcısı Zekeriya Baran, evinde ölü bulundu. İlk incelemede Baran'ın kalp krizi geçirdiği belirlendi.
Şanlıurfa İl Emniyet Müdür Yardımcısı Zekeriya Baran’dan haber alınamaması üzerine, mesai arkadaşları İpekyol Mahallesi'ndeki evine gitti.
Eve giren polis memurları Baran’ı hareketsiz görünce durumu sağlık ekiplerine bildirdi.
Eve gelen ekipler, Baran’ın hayatını kaybettiğini belirledi.
İlk incelemede kalp krizinden hayatını kaybettiği belirlenen Baran’ın cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
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