Son dakika... Emniyet müdürleri kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı: Soylu'ya yakın isim görevden alındı

Yayınlanma: 02.08.2023 - 01:01

Güncelleme: 02.08.2023 - 01:44

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Emniyet müdürleri kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı. Karara göre, Emniyet Genel Müdürlüğü'nde 83 atama yapıldı, Emniyet genel müdür yardımcılıklarına, Mahmut Çorumlu, Ömer Urhal, Selami Yıldız ve Caner Tayfur atandı.

SOYLU'YA YAKIN İSİM...

Atamalarda dikkat çeken ayrıntılardan biri de Soylu'ya yakın isimlerin görevden alınması oldu. Eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya yakınlığıyla bilinen Servet Yılmaz, Ankara Emniyet Müdürlüğü görevinden alındı. Yılmaz'dan boşalan Ankara Emniyet Müdürlüğü görevine ise Konya Emniyet Müdürü Engin Dinç getirildi.

Ankara'nın yanı sıra İzmir, Bursa, Denizli, Erzurum, Edirne, Şanlıurfa ve Muğla'nın da aralarında bulunduğu 24 ilin Emniyet müdürleri değişti.

ERZURUM'DA DA DEĞİŞİKLİK

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Erzurum mitinginde seçim otobüsünün taşlı saldırıya uğradığı dönem Erzurum İl Emniyet Müdürü olan Levent Tuncer de görevden alınanlar arasında yer aldı.

DİKKAT ÇEKEN 'SOYLU' AYRINTISI

Seçimlerin ardından Soylu'nun bakanlık dışında kalarak İçişleri Bakanlığı'na İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın getirilmesiylle Emniyet Teşkilatı'nda büyük değişimler yaşandı. Yapılan son değişikliklerle Soylu döneminde atanan Emniyet müdür ve yardımcıları görevden alındı. Söz konusu isimler merkeze alındı.