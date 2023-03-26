Emniyet müdürü, şube müdürünü darp etti

Yayınlanma: 26 Mart 2023 - 04:00

Güncelleme: 26 Mart 2023 - 04:00

Üç gün iş görmemezlik raporu alan Yıldız, İnci’den şikâyetçi oldu. Yıldız ifadesinde olayı şöyle anlattı: “‘Yanıma yaklaşma pislik herif, milletten 20-30-100 milyar para almışsın şerefsiz, diyerek tekmeledi ve boğazımı sıktı.”

Yıldız’ın eşi Aynur Yıldız ise “Eşim sigara içtikten sonra İnci’nin makamına giriyor. Oruç tuttuğunu bildiğimiz İnci, sigara kokusunu alınca öfkeleniyor ve eşime ‘Ağzın leş gibi kokuyor, yanımdan uzaklaş’ diyerek vurdu. 50 yaşındaki Emniyet müdürü bir insan, amiri tarafından makamında nasıl dövülür?” dedi.

Emniyet Müdürü Doğan İnci konuyla ilgili bir açıklama yapmadı. Ancak Adana Valiliği Yıldız’ın daha önce personelden aldığı borçlar nedeniyle uyarı cezası aldığını bu konuyla ilgili de yasal işlem başlatıldığını belirtti.