Kocaeli İl Emniyet Müdürü, AKP aday adaylığı için görevinden istifa etti
Kocaeli İl Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu, AKP’den milletvekili aday adaylığı için istifa etti.
Bizim Yaka Kocaeli'de yer alan habere göre, İl Emniyet Müdürü Veysel Tipioğlu, görevinden istifa ettikten sonra birinci sıra Kocaeli ikinci sıra Kars milletvekilliği aday adaylığı başvurusunda bulundu.
İl binasında İl Başkanı Şahin Talus’a başvurusunu veren Tipioğlu, 3,5 yıldır Kocaeli’de görev yapmaktan onur duyduğunu belirtti. Bundan sonra sıkı bir sadakatle millettin hizmetinde olacaklarını belirten Tipioğlu, “Araya adaylığım ülkeme, milletime, bize ve Kocaeli’ye hayırlı olsun” dedi.
En Çok Okunan Haberler
-
- Son anket ORC'den: Kılıçdaroğlu fark attı
- Abide Köprülü Kavşağı'nı yapan şirket sahte belgeyle iha
- CHP'den 'Muharrem İnce' yorumu
- Ünlü oyuncu CHP'den milletvekili aday adayı oldu
- 'Artık hiçbir şey söylemek istemiyorum'
- Muhalefet 'düşman' oldu!
- Ayhan Bilgen'den yeni açıklama
- İmamoğlu seçimleri işaret etti, tek şartı açıkladı
- Altaylı ile Pelikancı Selman Öğüt arasında tartışm
- Depremin büyüklüğünü ve sağlam yerleri açıkladı