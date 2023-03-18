Kocaeli İl Emniyet Müdürü, AKP aday adaylığı için görevinden istifa etti

Kocaeli İl Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu, AKP’den milletvekili aday adaylığı için istifa etti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 18 Mart 2023 - 22:01
Kocaeli İl Emniyet Müdürü, AKP aday adaylığı için görevinden istifa etti
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Bizim Yaka Kocaeli'de yer alan habere göre, İl Emniyet Müdürü Veysel Tipioğlu, görevinden istifa ettikten sonra birinci sıra Kocaeli ikinci sıra Kars milletvekilliği aday adaylığı başvurusunda bulundu.

İl binasında İl Başkanı Şahin Talus’a başvurusunu veren Tipioğlu, 3,5 yıldır Kocaeli’de görev yapmaktan onur duyduğunu belirtti. Bundan sonra sıkı bir sadakatle millettin hizmetinde olacaklarını belirten Tipioğlu, “Araya adaylığım ülkeme, milletime, bize ve Kocaeli’ye hayırlı olsun” dedi.


Veysel Tipioğlu kocaeli AKP

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