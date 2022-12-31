Emniyet şeridinde park halindeydi... Hafif ticari araca minibüs çarptı: 5 yaralı

31 Aralık 2022 Cumartesi, 10:35

Feci kaza, 31 Aralık Cumartesi saat 07.30 sıralarında Gebze- Orhangazi- İzmir istikameti Orhangazi kavşağı yakınlarında meydana geldi.

Soner Gündüz (31), yönetimindeki 34 COZ 458 plakalı hafif ticari araç arızalanınca emniyet şeridine park edip, çekici çağırdı.

HAFİF TİCARİ ARACA ARKADAN ÇARPTI

Bir süre sonra Faruk Yertürk'ün (25) kullandığı 34 KL 4242 plakalı minibüs, hafif ticari araca arkadan çarptı. Kazada Soner Gündüz, eşi Şeyda Gündüz (29), çocukları Nil Su Gündüz (4) ve Yağız Gündüz (2) ile Ali Gündüz (55) yaralandı.

MİNİBÜS SÜRÜCÜSÜ GÖZALTINDA

İhbarla kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan Şeyda Gündüz'ü, itfaiyeciler çıkardı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Orhangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı.

Kazanın ardından minibüs sürücüsü Faruk Yertürk gözaltına alındı.