Emniyet şeridinde park halindeydi... Hafif ticari araca minibüs çarptı: 5 yaralı
İstanbul-Bursa Otoyolu'nda arıza nedeniyle emniyet şeridine park edilen hafif ticari araca minibüs çarptı. Kazada 1'i ağır, 5 kişi yaralandı.
Feci kaza, 31 Aralık Cumartesi saat 07.30 sıralarında Gebze- Orhangazi- İzmir istikameti Orhangazi kavşağı yakınlarında meydana geldi.
Soner Gündüz (31), yönetimindeki 34 COZ 458 plakalı hafif ticari araç arızalanınca emniyet şeridine park edip, çekici çağırdı.
HAFİF TİCARİ ARACA ARKADAN ÇARPTI
Bir süre sonra Faruk Yertürk'ün (25) kullandığı 34 KL 4242 plakalı minibüs, hafif ticari araca arkadan çarptı. Kazada Soner Gündüz, eşi Şeyda Gündüz (29), çocukları Nil Su Gündüz (4) ve Yağız Gündüz (2) ile Ali Gündüz (55) yaralandı.
MİNİBÜS SÜRÜCÜSÜ GÖZALTINDA
İhbarla kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan Şeyda Gündüz'ü, itfaiyeciler çıkardı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Orhangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı.
Kazanın ardından minibüs sürücüsü Faruk Yertürk gözaltına alındı.
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Erdoğan buldozer gibi ezip geçer'
- Saldırının ardından MHP'de sessizlik!
- Restoranda patlama: Çok sayıda ölü var!
- Ülkü Ocakları'nın eski başkanı öldürüldü
- Pastadan tarih çıktı!
- İmamoğlu'na 'siyasi yasak' isteyen savcıya yeni görev
- 'Doğalgaza indirim' açıklaması
- Kılıçdaroğlu'ndan sürpriz ziyaret!
- İzmir'de inşaattaki vinç koptu
- Kılıçdaroğlu'ndan öldürülen Ateş için açıklama