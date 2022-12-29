Ataşehir'de kucağında çocukla minibüs kullanan sürücüye 784 lira ceza

29 Aralık 2022 Perşembe, 13:50

İstanbul Ataşehir'de kapalı kasa minibüs kullanan bir sürücü kucağındaki çocukla trafiğe çıktı. Diğer sürücüler, bu tehlikeli durumu cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alıp sosyal medyada paylaştı.

Görüntülerin ardından Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, sürücünün tespit edilmesi için çalışma başlattı.

Polis yaptığı çalışmalarda H.K. olduğunu belirlediği şüpheliyi işlem yapmak üzere gözaltına aldı. H.K.'ye emniyet kemeri kullanmamaktan 196 lira, saygısızca araç kullanmaktan 196 lira, sola dönüşte sinyal vermemekten 196, trafik güvenliği ve düzeni ile ilgili olan ve yönetmelikte gösterilen yasaklara uymamaktan 196 olmak üzere, toplam 784 lira idari para cezası uygulandı.