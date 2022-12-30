Son dakika... Maltepe'de minibüs İETT otobüsüne çarptı! Yaralılar var

Son dakika haberi... Maltepe E5’te minibüs İETT otobüsüne çarptı. Yaralılar olduğu öğrenilirken, bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

cumhuriyet.com.tr
30 Aralık 2022 Cuma, 20:39
Son dakika... Maltepe'de minibüs İETT otobüsüne çarptı! Yaralılar var
Abone Ol google-news

AYRINTILAR GELİYOR...


En Çok Okunan Haberler