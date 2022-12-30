Son dakika... Maltepe'de minibüs İETT otobüsüne çarptı! Yaralılar var
Son dakika haberi... Maltepe E5’te minibüs İETT otobüsüne çarptı. Yaralılar olduğu öğrenilirken, bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
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