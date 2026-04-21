Emniyet'te ifade verdi: Türkiye Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş'a 'Akın Gürlek' soruşturması

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve Akın Gürlek arasındaki "mal varlığı" ve "tapu kayıtları" tartışması gündemdeki yerini koruyor.

Türkiye Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş'a, Özel'in grup toplantısında "Akın Gürlek'in tapu kayıtlarına" ilişkin yaptığı açıklamayı sosyal medyadan paylaştığı gerekçesiyle "soruşturma" açıldı.

EMNİYET'TE İFADE VERDİ

Aybaş, soruşturma kapsamında Emniyet'te ifade verdi.

"VİDEOYU BEĞENİP, RT YAPIP, ALINTILAMAKTAN..."

Hakkında açılan soruşturmayı sosyal medyadan duyuran Aybaş, "Şimdi Emniyet'te ifade verdim çıktım. Açılan soruşturmanın konusu CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in paylaşımını, grup toplantısındaki videoyu beğenip, RT yapıp, alıntılamak. Paylaşım ne diye sorarsanız 'Akın Gürlek'in tapu kayıtları'" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Özgür Özel, "Küçük turpun büyük marifetleri" diyerek duyurduğu basın toplantısında İstanbul Başsavcısı iken geçen haftalarda Adalet Bakanı olarak atanan Akın Gürlek'in mal varlığını açıklamıştı.

Özel, "Akın Gürlek'in mal varlığını şimdiye kadar açıklaması gerektiğini, sürenin dolduğunu" söyleyerek, tapu kayıtlarını paylaşmıştı.

Özel, Gürlek'in konutlarının ve sattığı mülklerin toplam değerinin 452 milyon lira olduğunu öne sürmüştü.

CHP lideri Özel, "11 konut ve 1 arsanın güncel toplam emsallerine göre ortalama değeri 325 milyon 500 bin lira. Alıp satılan 4 konutun işlem tutarı 126 milyon 500 bin lira. Yani mevcut taşınmazlarının ortalama değeri ve satılan mülklerinin toplam ortalama işlem hacmi 452 milyon lira. 1. Derece Hâkim maaşı alsa bile bu kadar serveti edinmesi için tam 190 yıl, yemeden içmeden çalışması gerekiyor. Ama marifetli Akın Bey bunları 19 yılda yapmış" demişti.

Özgür Özel'in hakkındaki tapu iddialarına ilişkin konuşan Adalet Bakanı Akın Gürlek, "Yargı süreci başladı. Mahkeme elbette tapu kayıtlarını getirecektir" diye konuşmuştu.