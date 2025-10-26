Emniyet’ten polislere ‘yıldız’ uygulaması kararı: 'Kişisel veriler tehlikede'

Polislerin telefonlarına yüklenmesi istenen uygulama, birçok soru işaretini beraberinde getirdi. Emniyet Genel Müdürlüğü, personeline yönelik yaptığı bilgilendirmede kişisel cep telefonlarına “Yıldız Kurumsal Haberleşme Uygulaması” veya benzeri herhangi bir kurumsal yazılımın yüklenmesine yönelik talepte bulundu. Bu uygulama ile personelin rehberine, özel bilgilerine ulaşılabilecek. Canlı takip yapılabilecek.

Emniyet Teşkilatı Sendikası ve CHP İçişleri Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Murat Bakan karara tepki gösterdi. Bakan, aynı uygulamanın daha önce getirilmek istendiğini ancak tepkiler üzerine geri çekildiğini söyledi.

Cumhuriyet’e konuşan ve uygulamanın kullanılması için polislere baskı yapıldığını belirten Bakan, “Polislerin kişisel cihazları üzerinden kurumsal erişim kurularak anayasanın özel hayatın gizliliği, haberleşme hürriyeti hükümleri ile kişisel verilerin korunması hakkı açıkça ihlal ediliyor” dedi. Konuya ilişkin verdiği önergede “Uygulamanın kullanılmasına yönelik bir zorunluluk var mı? Varsa bu kararın hukuki ve idari gerekçesi nedir” sorularını yönelttiğini de belirten Bakan, “Üstelik bunu sadece personele hukuksuz bir dayatma ve hak ihlali olarak da değerlendiremeyiz. Devletin güvenliğini de tehlikeye atan bir uygulama” ifadelerini kullandı.

Yıldız uygulamasının sunucularının nerede olduğunun ve hangi güvenlik protokollerinin uygulandığı gibi çok kritik ayrıntılarının bilinmediğine de dikkat çeken Bakan, “Eğer bu sistem siber saldırıya uğrarsa, Türkiye’nin güvenliğini sağlayan kritik birimlerdeki personelin bilgileri yabancı istihbarat örgütlerinin veya organize suç şebekelerinin eline geçebilir. İran-İsrail savaşında, İsrail, İranlı generallerin, ailelerinin ve korumalarının cep telefonu bilgilerine ulaştı. Neler olduğunu biliyoruz” dedi.