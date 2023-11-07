Emniyet teşkilatı Anıtkabir'i ziyaret etti

Yayınlanma: 07.11.2023 - 11:32

Güncelleme: 07.11.2023 - 11:33

Emniyet Genel Müdürü Ayyıldız başkanlığındaki heyet, Aslanlı Yol'dan yürüyerek Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine geldi.

Ayyıldız'ın mozoleye çelenk bırakmasının ardından Atatürk'ün manevi huzurunda saygı duruşunda bulunuldu.

AYYILDIZ, ANITKABİR ÖZEL DEFTERİ'Nİ İMZALADI

Beraberindeki heyetle hatıra fotoğrafı çektirdikten sonra Misak-ı Milli Kulesi'ne geçen Ayyıldız, Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalayarak, şunları yazdı:

"İstiklal mücadelemizin Başkomutanı, Cumhuriyetimizin banisi Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk; ilham ve kuvvet kaynağını milletin kendisi görerek bağımsızlık mücadelemize ettiğiniz rehberlikle kurduğunuz ve en değerli emanetiniz olan Türkiye Cumhuriyeti'mizi yüceltme ve yükseltme azim ve kararlılığındayız. Emniyet teşkilatı olarak, dünyanın saygın teşkilatları arasındaki yerimizi sağlamlaştırma, teknik ve beşeri kapasitemizi güçlendirerek iç ve dış güvenliğimize yönelik tehditleri ortadan kaldırma ve elbette 85 milyonun huzur ve güvenliğini sağlama noktasında büyük bir gayret ortaya koymaktayız."

"Ortaya koyduğumuz bu gayret neticesinde elde ettiğimiz başarılar ve bölge ülkelerine güvenlik ihraç eden misyonumuz bizleri gururlandırmakta ve asil milletimizin övgü ve sevgisine layık olma noktasında daha da cesaretlendirmektedir. Cumhuriyet'imizin ikinci yüzyılında tüm güvenlik başlıklarında daha etkin bir mücadele ortaya koyacak, ilelebet payidar kalma kararlılığımızı sürdüreceğiz. Küllerinden doğarak dünyanın gıpta ile izlediği bir konuma yükselen cennet vatanımızın istikbalini ve istiklalini müdafaa etme sorumluluğumuzla, gelecek nesillere 'güçlü ve güvenli bir Türkiye' bırakmak nihai hedefimizdir. Devletimiz ve milletimize yüksek sadakatle hizmet edeceğimizi bir kez daha ifade ederken, şahsınızı ve istiklal mücadelemizin bütün kahramanlarını rahmet ve minnetle yad ediyoruz. Ruhunuz şad olsun."