KYK burs başvuruları başladı: KYK burs başvurusu nasıl yapılır? İşte e-Devlet KYK burs ve kredi başvurusu ekranı...

05 Kasım 2021 Cuma, 12:30

Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) burs ve kredi başvuruları başladı. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, 2021-2022 eğitim-öğretim dönemi için Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) burs ve kredi başvurularının başladığını duyurdu.

KYK BURS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?



Üniversite öğrencileri, KYK burs ve kredileri için e-Devlet üzerinden başvuru yapabilecek.

E-Devlet KYK bursu başvuru ekranı için tıklayın.

Burs / öğrenim kredisi müracaatında bulunan öğrencilerden sadece öncelik belgesi isteniliyor. Diğer beyan edilen bilgilere ait kontroller ilgili kamu kurum ve kuruluşlarından web ortamında veya manyetik ortamda alınarak, yapılıyor. İstenilen belgeler başvuru indeks sayfasında ve kyk.gsb.gov.tr adresinde ilan ediliyor.

Kurumdan burs/kredisi almakta olan öğrenciler www.turkiye.gov.tr adresi üzerinden e-devlet şifresi ile Yüksek Öğretim Kredi ve Yurtlar Kurumu linkine ulaşarak burs/kredi iptal/ vazgeçti işlemini yapabilir.

BAŞVURULAR NE ZAMAN SONA ERECEK?

Adayların başvurularını hangi tarihe kadar yapabilecekleri ile ilgili açıklama yapan Bakan Kasapoğlu, başvuruların sona ereceği tarihi de duyurdu.

Kasapoğlu, "Sevgili öğrenciler, Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) burs ve öğrenim kredisi başvuruları başladı. 8 Kasım saat 23:59’a kadar başvuru yapmayı unutmayın. Hepinize başarılı bir eğitim dönemi dilerim" ifadelerini kullandı.

Buna göre, başvurular 8 Kasım saat 23:59’a kadar yapılabilecek.

KYK BURSU NEDİR?

KYK bursu; yüksek öğrenim gören başarılı ve ihtiyaç sahibi öğrencilere 5102 sayılı Yüksek Öğrenim Öğrencilerine Burs/Kredi Verilmesine İlişkin Kanun hükümlerine göre verilen paradır.

BURSTAN KİMLER YARARLANABİLİR?

Ön lisans öğrencileri,

Lisans öğrencileri,

İki yıllık okullardan mezun olup, dört yıllık okulların üçüncü sınıfına dikey geçiş sınavı ile ara vermeden kayıt yapan öğrenciler, (intibak veya hazırlık sınıfında burs verilmez.

Yüksek Lisans (Master ve Doktora) öğrencileri,(hazırlık sınıfında burs verilmez)

ÖSYM sınav sonucunda ham puan bazında belirlenen puan türünde ilk 100'e giren öğrenciler,

Kurum Kuruluş Kanunu gereği, Yönetim Kurulu tarafından belirlenen, kıstaslara göre Amatör milli sporcu olan öğrenciler ve burstan yararlanabilmektedir.

Not: Bir öğrenci aynı anda, hem burs hem de öğrenim kredisi alamaz.

BURSTAN KİMLER YARARLANAMAZ?