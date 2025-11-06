Cumhuriyet Gazetesi Logo
6.11.2025 09:44:00
Emniyete götürüldüğü iddia edildi... Ruşen Çakır yalanladı: Benim kaynağım benim

Gazeteci Ruşen Çakır, polis eşliğinde ifadesi alınmak üzere sabah saatlerinde İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldüğü iddiasını yalanladı. Çakır, "Üzgünüm ama henüz beni almadılar" dedi.

Gazetecilere İBB'ye yönelik 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında sabah saatlerinde operasyon düzenlendi.

Yavuz Oğhan, Şaban Sevinç ve Batuhan Çolak polis eşliğinde ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü. Ayrıca İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Ruşen Çakır ve Aslı Aydıntaşbaş hakkında da ifadelerinin alınması talimatı verildiği bildirildi.

İktidara yakın kimliği ile bilinen gazeteci Gürkan Hacır, Ruşen Çakır'ın da ifadesi alınmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldüğünü iddia etti.

Gazeteci Çakır, X hesabından söz konusu iddiayı yalanladı: "Hızlı gazetecilik böyle olsa gerek. Üzgünüm ama henüz beni almadılar. Aslı da bildiğim kadarıyla ABD”de. Bence silmeyin bunu torunlarınıza miras bırakın"

"BENİM KAYNAĞIM DA BENİM"

Hacır'ın haber için Sabah gazetesini kaynak göstermesinin ardından Ruşen Çakır, şöyle yazdı:

"Benim kaynağım da benim. Ayıp diye bir şey var ama sizin oralara uğramamış. Gelip alırlarsa da “ben söylemiştim” diye hava atarsınız"

