Emniyetin dronlu yargısız infazı meclise taşındı

12 Ekim 2022 Çarşamba, 11:26

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı'nın (KOM) film ekibi, şüphelilerin adliyeye gönderilme görüntülerini dronla çekerek, sosyal medyada deşifre etti. Paylaşım sonrası İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve KOM dairesine tepki yağdı. CHP'li vekiller soruşturma açılmasını talep etti.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Aydın Milletvekili Bülent Tezcan konuyu Meclis gündemine taşıyarak İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun yanıtlaması istemiyle verdiği önergesi verdi.

“ÖZEL MONTAJ YAPILARAK SERVİS EDİLDİ”

Önerge şu ifadeler yer aldı:

“Kuşadası Belediyesi tarafından yapılan bir ihaleye ilişkin 22 Ocak 2022 tarihinde bir soruşturma başlatılmıştır. Bu soruşturma kapsamında, Kuşadası Belediyesi Fen işleri müdürü, fen işleri müdürlüğünde çalışan memur ve sözleşmeli toplam 6 personel soruşturmanın selameti açısından görevden uzaklaştırılmıştır. Delil karartma, delil gizleme ihtimali olmamasına rağmen şüphelilerin evlerine 04 Ekim 2022 tarihinde, sabaha karşı yapılan baskında gözaltılar gerçekleşmiştir. 9 aydır herhangi bir kaçma şüphesi olmayan, aynı ilçede yaşamayı sürdüren bu kişilerin evleri basılarak gözaltına alınması ve sonrasında bu kişilerin adliye önünde teker teker sıraya dizilerek bekletilmesi özel bir algı operasyonuna işarettir. Bunun yanı sıra şüphelilerin yüzleri açık bir şekilde teşhir edilerek, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı resmi twitter hesabından özel bir montaj yapılarak, video yoluyla servis edilmiştir.”

“BAKANLIĞIN BİLGİSİ DAHİLİNDE Mİ?”

Önergede “Masumiyet karinesini hiçe sayan, yargı sürecini etkilemeye yönelik Anayasa’ya aykırı bu durum, planlı özel bir algı operasyonu olduğu şüphesini kuvvetlendirmektedir” diyen Tezcan Bakan Soylu’ya şu soruları yöneltti:

“Soruşturması devam eden şüphelileri bu şekilde teşhir ve sosyal medyada servis ederek neyi amaçlıyorsunuz? Açıkça Anayasa’ya masumiyet karinesine aykırı ve adil yargılamayı etkileme suçu niteliğinde yargıya müdahale oluşturacak bu uygulamalar bakanlığınızın bilgi ve rızası dahilinde midir?- Değil ise sorumlular hakkında işlem yapmayı düşünüyor musunuz?”