Emniyetin talibi Vali Köşger'den döndü: İzmir derbisinde deplasman taraftarı da olacak!

25 Kasım 2022 Cuma, 15:23

Spor Toto 1. Lig'in 15. haftası İzmir derbisine sahne olacak. İki ezeli rakip Göztepe ve Altay, 27 Kasım Pazar günü Gürsel Aksel Stadı'nda saat 19.00'da kozlarını paylaşacak.

İzmir İl Güvenlik Kurulu'nun derbiye Altay taraftarı alınmayacağını açıklamasının ardından kamuoyunda oluşan baskı sonrası İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger karardan vazgeçti.

“UYGUN GÖRÜLMEDİ”

Twitter'dan açıklama yapan Vali Köşger, "Hafta sonu oynanacak Göztepe - Altay futbol maçının 'Deplasman takımının taraftarı olmaksızın oynanması' teklifi valiliğimce uygun görülmemiştir. Göztepe - Altay maçına her iki takımın taraftarları serbestçe girebileceklerdir. Sportmence ve centilmence bir maç olmasını diliyorum" diye konuştu