Emniyet'te 'Gülten Matur' bilmecesi: 'Kaç kere' yakalandı?
Sabah saatlerinde Anadolu Ajansı'nın servis ettiği habere göre; MİT ve Emniyet'in ortak operasyonu sonucu, terör örgütü DHKP/C'nin Türkiye sorumlusu Gülten Matur'un İstanbul'da yakalandığı iddia edildi. Fakat medyada aynı kişinin 2017'de tutuklandığı bilgisi paylaşıldı.
Anadolu Ajansı (AA), sabah saatlerinde terör örgütü DHKP/C'nin Türkiye sorumlusu Gülten Matur'un, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığı ve Emniyet'in ortak operasyonu sonucu İstanbul'da yakalandığını duyurdu.
AA'ya göre, MİT tarafından yürütülen istihbari çalışmalar sonucu "Silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan hakkında yakalama kararı bulunan firari terörist Matur'un, yurt dışına çıkma arayışında olduğu tespit edildi.
Matur'un, MİT ve Emniyet Genel Müdürlüğü'nün ortak operasyonu sonucu bugün İstanbul'da yakalandığı iddia edildi.
2017'DE DE 'TUTUKLANMIŞ'
Söz konusu haberin kamuoyuna yansımasının ardından, Gülten Matur isimli şahsın 2017'de 'yine' tutuklandığı öğrenildi.
2017'de paylaşılan ve iktidara yakınlığıyla bilinen Akşam gazetesinde yer alan haberde; Matur'un operasyon sırasında tutuklandığı ve cezaevine gönderildiği bilgisi yer aldı.
2019'da tahliye edilen Matur, AA'ya göre bugün yine tutuklandı.
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