Emniyet’ten ‘4 kişilik infaz ekibi’ uyarısı: Falyalı’nın kardeşi intikam peşinde!

Yayınlanma: 11.07.2023 - 11:53

Güncelleme: 11.07.2023 - 12:04

Organize suç örgütü lideri olmakla suçlanan ve hakkında yakalama kararı çıkarılan Sedat Peker'in uyuşturucu trafiğinin merkezinde olduğunu söylediği ve KKTC'deki yasadışı işlerde sıkça adı geçen kumarhane işletmecisi Halil Falyalı, silahlı saldırı sonucu öldü.

EMNİYET’TEN RAPOR

HalkTV’den Seyhan Avşar’ın haberine göre, Halil Falyalı cinayetine ilişkin 5’i tutuklu, 6 sanık hakkında İstanbul 36. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki dava açılmıştı. Bu yargılama devam ederken İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Şube Müdürlüğü’nün hazırladığı ve 3 ayrı ilin (İstanbul, Hatay, Gaziantep) yetkili birimlerine çarpıcı bir rapor gönderdiği ortaya çıktı.

KARDEŞİ CEMİL ÖNAL’I SORUMLU TUTUYOR

İstihbari bilgi içeren söz konusu raporda Hüsnü Falyalı’nın cinayetin azmettiricisi olarak ağabeyinin paralarını yöneten ve firari olan Cemil Önal’ı sorumlu tuttuğu kaydedildi. Raporda Önal’ın, Söylemez kardeşlerle anlaşarak bu cinayeti işlettiği yönünde bir fikre sahip olduğu aktarıldı. Raporda, Hüsnü Falyalı’nın, Önal’ı öldürtmek için bir ekip arayışına girdiği iddia edildi.

TÜRKİYE’YE 4 KİŞİLİK ‘İNFAZ EKİBİ’ GÖNDERDİ

Raporda, Falyalı’nın bu arayış sürecinde kendisiyle beraber çalışan H. K., C. L., F. K. ve S. Ç. isimli kişileri Türkiye’ye gönderdiği kaydedildi. Raporda, Falyalı’nın, görünürde bu kişileri ‘beğenmediği’ gerekçesiyle Türkiye’ye gönderdiği ancak asıl amacının Cemil Önal’ı öldürtmek olduğu kaydedildi. ‘İnfaz ekibi’ olduğu iddia edilen 4 kişinin farklı farklı havalimanlarını kullanarak 2 Haziran günü Türkiye’ye geldiği raporlandı.

‘HESAPLAŞMA’ İDDİASI

Raporda ayrıca, Hüsnü Falyalı’nın, cinayet davasında tutuklu bulunan ağabeyinin korumaları Türkistan Gülce ve Halil Işık’ı da cinayetten sorumlu tuttuğu, bu kişilerle onların tahliye edilmesi durumunda ‘hesaplaşacağı’ da belirtildi. Emniyet Genel Müdürlüğü tüm bu istihbari bilgilere dair önlem alınmasını istedi.

3’Ü SABIKALI

Öte yandan Falyalı’nın Türkiye’ye gönderdiği öne sürülen 4 isimden sadece birinin sabıkası bulunmuyor. Diğer 3 ismin, “Kasten yaralama, dolandırıcılık, mala zarar verme, suç işlemek amacıyla örgüt kurma” gibi çok sayıda suçtan sabıka kayıtları mevcut.