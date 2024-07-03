Emniyetten belediyelere telefon iddiası: 'Etkinlikleri iptal edin'

İstanbul Emniyeti’nin belediyeleri arayarak Türkiye-Avusturya maçının açık havada gösterimlerinin iptal edilmesini istediği iddia edildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 03.07.2024 - 09:48
Emniyetten belediyelere telefon iddiası: 'Etkinlikleri iptal edin'
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Gazeteci Altan Sancar sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İstanbul Emniyeti’nin belediyeleri arayarak Türkiye-Avusturya maçının açık havada gösterimlerinin iptal edilmesini istediğini aktardı.

Sancar’ın paylaşımı şu şekilde:

“Bu haberi yayınlamak için milli maçın bitmesini bekledim. 

Bugün İstanbul Emniyeti’nden İstanbul’da maçı açık havada canlı yayınlayacak olan belediyelerin başkanlarına veya özel kalemlerine telefonlar edildi. Sığınmacı gerginliği nedeniyle güvenlik sıkıntısı olabileceği ve bu etkinliklerin iptal edilmesinin yerinde olacağı söylendi. İptal olmaması halinde ise sorumluluğun belediyelerde olacağı iletildi. Bu tebliğler yazılı değil, sözlü yapıldı. 

Bunun üzerine az sayıda belediye iptal ederken, bazı CHP’li belediyeler güvenliği arttırarak ve ekstra zabıta ile etkinliği gerçekleştirme kararı aldı.”


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