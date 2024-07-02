Avusturya maçı öncesi... Leipzig sokakları kırmızı-beyaza büründü!

A Milli Takım'ın EURO 2024 son 16 turunda oynayacağı Avusturya maçı öncesinde taraftarlar meydanlarda toplanmaya başladı.

DHA
02 Temmuz 2024 Salı, 19:25
Avusturya maçı öncesi... Leipzig sokakları kırmızı-beyaza büründü!

A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Son 16 Turu'nda TSİ 22.00'de Avusturya ile karşı karşıya gelecek.

Avusturya maçı öncesi... Leipzig sokakları kırmızı-beyaza büründü!

Leipzig Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma öncesinde iki takım taraftarları meydanlarda toplanmaya başladı.

Avusturya maçı öncesi... Leipzig sokakları kırmızı-beyaza büründü!

Leipzig kenti meydanlarında maç saatine doğru kalabalık ve coşku artıyor. İki takım taraftarlarının coşkusu renkli görüntülere sahne oldu.

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