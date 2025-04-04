Boykot çağrısı sebebiyle gözaltına alınmıştı: Cem Yiğit Üzümoğlu'nun takipçi sayısı 3 katına çıktı

Yayınlanma: 04.04.2025 - 09:31

Güncelleme: 04.04.2025 - 09:31

Sosyal medyada yapılan tüketim boykotu çağrılarına ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında 11 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan isimler arasında ünlü oyuncu Cem Yiğit Üzümoğlu da yer aldı.

TRT 1'de yayınlanan Teşkilat dizisinin kadrosundan çıkarılan Aybüke Pusat’ın ardından, boykot çağrıları nedeniyle en çok konuşulan isimlerden biri haline gelen Üzümoğlu'nun Instagram hesabındaki takipçi sayısı bir gün içerisinde üç katına çıkarak 140 binden 422 bine yükseldi.

Aynı zamanda Oyuncular Sendikası Set Birimi Sorumlusu olan Üzümoğlu, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında "nefret ve ayrımcılık" ile "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçlamalarıyla gözaltına alındı. Sabah saatlerinde gerçekleştirilen operasyonla gözaltına alınan 11 kişi, adli kontrol talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Mahkeme, Cem Yiğit Üzümoğlu’nun da aralarında bulunduğu şüphelileri adli kontrol şartı ve yurt dışı çıkış yasağıyla serbest bıraktı.

Adliye önünde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Üzümoğlu, "Anayasal hakları hatırlatmak dışında yapabileceğimiz hiçbir şey yok. Haklarımız doğrultusunda protesto etmekte, yürüyüş yapmakta, fikrimizi beyan etmekte özgürüz. Özgür olmaya da devam edeceğiz. Bunun önünde bir engel varsa da bunun için mücadele etmeye devam edeceğiz." dedi.