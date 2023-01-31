‘Emperyalizm laik Cumhuriyeti istemedi’
30. Adalet ve Demokrasi Haftası kapsamında “Türkiye’de Siyasi Cinayetler” paneli, Ankara CUMOK’un katkılarıyla Ankara Cumhuriyet Kültür Merkezi’nde (CKM) yapıldı.
Panelde konuşan eski TBMM Başkanvekili Uluç Gürkan, emperyalizmin, Kemalizmi kendine bir “duvar” olarak gördüğüne dikkat çekerken, “Kemalist aydınları ortadan kaldırırken faşist ve dincilerle işbirliği yapıldı. AKP iktidarı da planlıydı” dedi.
Hukukçu Ömer Faruk Eminağaoğlu ise “Yaşadığımız coğrafyada ulus kimliğinin yaşaması ancak Cumhuriyet ilkeleriyle ve ümmet kimliğinin terk edilmesiyle mümkün” ifadelerini kullandı.
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