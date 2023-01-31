‘Emperyalizm laik Cumhuriyeti istemedi’

Yayınlanma: 31 Ocak 2023 - 04:00

Güncelleme: 31 Ocak 2023 - 06:37

Panelde konuşan eski TBMM Başkanvekili Uluç Gürkan, emperyalizmin, Kemalizmi kendine bir “duvar” olarak gördüğüne dikkat çekerken, “Kemalist aydınları ortadan kaldırırken faşist ve dincilerle işbirliği yapıldı. AKP iktidarı da planlıydı” dedi.

Hukukçu Ömer Faruk Eminağaoğlu ise “Yaşadığımız coğrafyada ulus kimliğinin yaşaması ancak Cumhuriyet ilkeleriyle ve ümmet kimliğinin terk edilmesiyle mümkün” ifadelerini kullandı.