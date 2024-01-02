Emre Belözoğlu Seçil Erzan soruşturmasında sessizliğini bozdu: 'Bir kez yüz yüze görüştüm'

Yayınlanma: 02.01.2024 - 10:13

Güncelleme: 02.01.2024 - 10:13

Aralarında ünlü futbolcuların da olduğu kişileri yüksek kâr vaadiyle dolandırdığı iddia edilen Denizbank Şube Müdürü Seçil Erzan'ın yagılandığı davada yeni ayrıntılar ortaya çıkmaya devam ediyor.



Davada müşteki olarak geçen futbolcu Emre Belözoğlu, konuya ilişkin sessizliğini bozarak açıklamalarda bulundu. Dolandırıldığını anlayınca mahkemeye gittiğini söyleyen Belözoğlu, "Seçil Erzan'la bir kez yüz yüze görüştüm" dedi.

"BİR KEZ YÜZ YÜZE GÖRÜŞTÜM"

Futbol Plus Youtube kanalına konuşan Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, "Bir bankacılık işlemi olduğunu ve yatırım yaptığımı düşündüm. Bunun dışında olduğunu anlayınca mahkemeye gittik. Elimize geçen kağıtların, dekontların karşılığının bankada olmadığını öğrendiğimiz anda şikayetimizi yaptık. Bize vaat edilen tarih gelmemişti bile... Banka müdürü ve yardımcısının imzalarının olduğu belgeler var. Hukuksal süreçler ilerliyor. Seçil Erzan'la bir kez yüz yüze görüştüm. Yatırım yapmadan tanımıyordum. Toplamda 1 aylık süreç var" dedi.