Emre Madran ödülleri sahiplerini buldu

05 Ekim 2022 Çarşamba, 04:00

Mimarlar Odası Ankara Şubesi’nin bu yıl yedincisini düzenlediği Koruma Alanında Emre Madran Basın Ödülleri önceki gün sahiplerini buldu.

Törende, gazetemiz yazarı Erdal Atabek, Ankara haber müdürümüz Erdem Sevgi ve karikatürist Murat Sayın ödüllerini aldı. Haber Müdürümüz Sevgi, kendi ödülüyle birlikte yazarımız Atabek’in ödülünü de Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan’dan alırken karatüristimiz Murat Sayın’a da ödülünü Candan takdim etti. Törende konuşan Candan, “Bugün burada bir kez daha ödüle layık gördüğümüz basın emekçilerini tekrar kutluyorum. Cesaretle yazdığınız için hepinizi tebrik ediyorum” dedi.

CİĞERİM’E BURHAN FELEK ÖDÜLÜ

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti önceki başkanlarından Burhan Felek adına konulan TGC Burhan Felek Basın Hizmet Ödülleri sahiplerini buldu. 1983 yılından bu yana düzenlenen Burhan Felek Basın Hizmet Ödülleri bu yıl 20 gazeteciye verilirken gazetemiz muhabiri Cemil Ciğerim de bu ödüle değer görüldü.