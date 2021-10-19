Gazetemiz muhabiri Sarp Sağkal’a ‘Basın Ödülü’
Ankara Tabip Odası, salgın döneminde sağlık çalışanlarının mücadelesini anlatan haberleri nedeniyle Sarp Sağkal'a “Basın Ödülü” verdi.
Gazetemiz muhabiri Sarp Sağkal, koronavirüs salgını döneminde sağlık çalışanlarının mücadelesini anlatan haberleri nedeniyle Ankara Tabip Odası tarafından (ATO) “Basın Ödülü”ne değer görüldü. Sağkal’a ödülünü eski ATO Başkanı Dr. Beyazıt İlhan verdi. Sağkal’a koronavirüs salgınında sağlık çalışanlarının zorlu mücadelesini ve bunun yanında yaşadıkları sorunları anlatan haberleri nedeniyle “Basın Ödülü” verildi.
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