Büro-İş Sendikası'ndan gazetemize basın ödülü

19 Haziran 2022 Pazar, 04:00

Büro-İş Sendikası, gazetemize basın ödülü verdi. Ödülü Ankara Temsilcimiz Sertaç Eş’e veren Büro-İş Genel Başkanı Alay Hamzaçebi, sendikal örgütlenmenin ve emek mücadelesinin verilebilmesinin en önemli koşullarından birinin basın özgürlüğü olduğunu anımsatarak “Özellikle Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçilmesi ile halkın iradesinin temsili olan TBMM işlevsiz hale getirilerek tek kişi iradesi egemen kılınmış ve demokrasi askıya alınmıştır. Bu dönemden sonra demokrasi ve çok sesliliğin savunucusu paydaşları olan basın kuruluşlarına, sendikalara baskı ve yıldırma politikaları artarak devam etmektedir” dedi.

Siyasal baskı atmosferine rağmen Büro-İş Sendikasının Birleşik Kamu-İş’e bağlı sendikalarıyla beraber ilkelerinden taviz vermeden mücadele vermeye devam edeceğini belirten Hamzaçebi, “Gerek tarihsel olarak, gerekse bu süreçte Cumhuriyet gazetesi ezilen, sömürülen, açlık ve yoksulluğa mahkûm edilen emekçinin ve emek örgütlerinin güçlü sesi olmuştur. Hükümetin ve sermayenin değil, halkın gazetesidir. İyi ki Cumhuriyet gazetesi var.” ifadelerini kullandı.