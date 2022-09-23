Emre Olur'un ifadesindeki çarpıcı ayrıntı ortaya çıktı: 'Emniyet için çalışmış'

23 Eylül 2022 Cuma, 09:47

Gazetemiz yazarı Barış Pehlivan, Halk TV ekranlarında yayımlanan "Sansürsüz" programında gündeme dair çarpıcı açıklamalar yaptı.

Pehlivan, Emre Olur'un verdiği ifade de bir dönem emniyet bünyesinde siber suçlar biriminde çalıştığını söylediğini vurguladı. Pehlivan daha önce de Emre Olur'un bu dönemde İYİ Partili isimlere nasıl kumpas kurduğunu itiraf ettiğini hatırlattı.

EMRE OLUR'UN İFADESİNDE EMNİYET'TE ÇALIŞTIĞI YAZILI

Pehlivan, Emre Olur'un ifadesinde geçen emniyette çalıştığını dair cümlelerini ve Beyaz TV'de çalıştığı dönemde İYİ Partili isimlere kurduğu kumpasları şu cümlelerle anlattı:

"Sedat Peker suç örgütüne üyelikten tutuklu bulunan Emre Olur, 38 sayfalık emniyet ifadesinde satır arasında bir şey söylüyor. Diyor ki ben Ankara Emniyeti Siber Suçlarla Mücadele Biriminde bir dönem çalıştım. Normalde emniyetin sorması gerekmez mi 'Sen bizim emniyet teşkilatımızda nasıl çalışmış olabilirsin?" diye... Sorsalar ortaya çıkacak. Bilerek sormuyorlar" dedi.

"Daha önce Emre Olur gazeteci Murat Ağırel'e bir görüntülü söyleşi verdi ve orada da anlattı. Benim suçlarım vardı. Hani İYİ Parti'nin eski sosyal medya direktörü Kerim Çoraklık vardı ya... Hani FETÖ'den içeri girdi, 16 ay tutuklu kaldı. Sonra beraat etti. Onun hapse girmesinde ben tetikçi olarak kullanıldım dedi. Emre Olur kendisi söylüyor. Ben o sırada Beyaz TV'de sigortasız şekilde çalışıyordum ama ekrana da çıkartılıyordum. Çünkü dijital güvenlik uzmanıydım. Ankara siber güvenlik biriminde de tanıdıklarım vardı."

"GÖKÇEK NEDEN AÇIKLAMA YAPMIYOR?"

"Suç örgütü üyeliğinden yargılanan Emre Olur'un Beyaz TV'nin attığı tweetlerde uzman olarak da tanıtıyor. Beyaz TV neden açıklama yapmıyor? Niye suç üyesi üyesinin kendi kanalında sürekli ekranlarına çıkartıldığının ne anlama geldiğini sayın Melih Gökçek açıklamıyor? Bu büyük bir soru işareti. Zaten Emre Olur da diyor ki 'Ben Beyaz TV'de çalıştım. Osman Gökçek'in de bilgisi dahilinde Ankara Emniyeti siber dairenin bilgisi dahilinde gittik İYİ Parti'ye kumpaslar kurduk. Kerim Çoraklık'ın ve İYİ Partili bazı insanların atmadığı tweetleri atıyor gibi gösterip, onlar hakkında FETÖ soruşturması açtırdık diyor."

KERİM ÇORAKLIK, EMRE OLUR HAKKINDA SUÇ DUYURUSU YAPTI

"Ve Kerim Çoraklık diyorki ben bu adamın kumpası ile içeri girmişim diyerek suç duyurusunda bulunuyor. 15 Eylül 2022'de Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Hazırlık Bürosu'na verilen Sedat Peker'in basın sözcüsü olarak bilinen Ahmet Emre Olur hakkında verien suç duyurusu dilekçesini açıkladı.

İYİ Parti'nin eski sosyal medya direktörü Kerim Çoraklık'nın şikayeti üzerine Emre Olur'in ifadesi alınarak savcılığa gönderilmesi isteniyor.

Kerim Çoraklık'a kumpas meselesini dikkate aldıklarını gösteriyor. Emre Olur'un getirilmesine birkaç gün kala savcılık Kerim Çoraklık'ın şikayetini dikkate alarak Emre Olur'un ifadesinin alınmasını istemiş. Bu çok önemli bir gelişme. Adam hazır tutuklu, ifadesi alınsın. Kerim Çoraklık'a kumpasın perde arkasını öğrenelim, Beyaz TV'nin bu konuda nasıl kullanıldığını öğrenelim. İYİ Partili insanların nasıl hapse atıldığını öğrenelim.

Ve bu işlerde devlet memurları ya da Emre Olur'un ifadesine göre bizzat sayın İçişleri Bakan Süleyman Soylu'nun siber birimine trol gibi aldığı, hukuksuz işlere imza atması için aldığı bazı insanların, emniyetle birlikte çalışan bazı insanların nasıl illegal işlerde kullanıldığını Emre Olur'un ağzından dinleyelim."

Çoraklık'a kurulan kumpası yeni öğrenen İYİ Parti İl Başkanı Buğra Kavuncu da yayında şaşkınlığını gizleyemedi. 4 yıl önce meydana gelen olay sürecinin korkunç olduğunu belirten Kavuncu "Çok üzücüydü, üzerimizde algı oluşturulmaya çalışıldı. Ama hakikatler gizli kalmaz. 2 yıl 3 yıl sonra hepsi bir şekilde hepsi çorap söküğü gibi ortaya çıkıyor". Vahim tablonun Emre Okur'un emniyette çalışmış olması olduğunu belirtene Kavuncu, "Sanki burada bir iç içe geçmişlik var. Devlet kendi gücünü kullanarak bizim üzerimizde bu tür operasyonların zemini hazırlamış" diye tepkisini gösterdi.