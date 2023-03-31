En az 67 kişiye mezar olmuştu... Isias Otel'in inşaatının fenni mesulü tutuklandı

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Adıyaman'daki Isias Otel'in yıkılmasına ilişkin soruşturma kapsamında, otel inşaatının statik proje müellifi ve fenni mesulü tutuklandı.

AA
Yayınlanma: 31 Mart 2023 - 09:41
En az 67 kişiye mezar olmuştu... Isias Otel'in inşaatının fenni mesulü tutuklandı
Abone Ol google-news

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan binalara ilişkin soruşturmalar sürüyor.

Depremlerde yıkılan, aralarında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden gelen sporcuların da bulunduğu 67 kişinin yaşamını yitirdiği İsias Otel ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında güvenlik güçleri, otelin statik proje müellifi ve fenni mesulü olan Erdem Yıldız'ı İzmir'de gözaltına alarak kente getirdi.

TUTUKLANDI

İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Yıldız, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.


Isias Otel mezar deprem artçı deprem

İlgili Haberler

İsias Otel soruşturmasında yeni gelişme: İnşaatın fenni mesulüne gözaltı!

İsias Otel soruşturmasında yeni gelişme: İnşaatın fenni mesulüne gözaltı!
Son Dakika... KKTC yasa boğulmuştu! İsias Otel'in sahipleri ve yöneticileri tutuklandı

Son Dakika... KKTC yasa boğulmuştu! İsias Otel'in sahipleri ve yöneticileri tutuklandı
Adıyaman'da yıkılan İsias Otel'e ilişkin 4 şüpheli gözaltında

Adıyaman'da yıkılan İsias Otel'e ilişkin 4 şüpheli gözaltında

En Çok Okunan Haberler