En az 67 kişiye mezar olmuştu... Isias Otel'in inşaatının fenni mesulü tutuklandı
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Adıyaman'daki Isias Otel'in yıkılmasına ilişkin soruşturma kapsamında, otel inşaatının statik proje müellifi ve fenni mesulü tutuklandı.
Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan binalara ilişkin soruşturmalar sürüyor.
Depremlerde yıkılan, aralarında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden gelen sporcuların da bulunduğu 67 kişinin yaşamını yitirdiği İsias Otel ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında güvenlik güçleri, otelin statik proje müellifi ve fenni mesulü olan Erdem Yıldız'ı İzmir'de gözaltına alarak kente getirdi.
TUTUKLANDI
İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Yıldız, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Memleket Partisi'nde 'Kılıçdaroğlu' istifası
- 'CHP ile anlaştığını açıklayacak' iddiası
- İYİ Parti’deki Ağıralioğlu kulisleri
- Son anketler... Seçim ikinci tura kalmayacak mı?
- AKP'nin toplumu getirdiği son nokta
- Milletvekili aday adaylığından çekildi
- Hakan Fidan'a Erdoğan blokesi
- Zelenski konuşurken meclisi terk ettiler
- Üniversitelerde yüz yüze eğitim tarihi belli oldu!
- İYİ Parti'den sert tepki