Valilik yetkilisi Bakan Ersoy’u yalanladı… AKP’li Şamil Tayyar’dan Bakan Ersoy’a: ‘Artık AKP için ağır bir yük’

Yayınlanma: 26.01.2025 - 23:07

Güncelleme: 26.01.2025 - 23:07

Bolu'da 78 kişiye mezar olan Grand Otel yangınında yetki tartışmasına Bolu İl Özel İdaresi son noktayı koymuş ve Kültür Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’a yanıt vererek denetim yetkisinin Kültür Turizm Bakanlığı'nda olduğunu belirtmişti.

Söz konusu durum üzerine AKP’li Şamil Tayyar, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Tayyar, Bakan Ersoy’a yönelik “Hakikate ulaşmak yerine karartmayı tercih etti” diyerek şunları yazdı:

“Turizm Bakanı Mehmet Ersoy, katıldığı TV yayınında telaşla tüm tuşlara basarak, turizm belgeli tesiste denetim yetkisi bakanlığında olduğu halde, bırakın Bolu Belediyesini, kendi dışında ilgili tüm kamu birimlerini suçladı neredeyse.

Haliyle AK Parti iktidarında pek alışık olmadığımız bir süreç başladı.

Bolu İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Sırrı Köstereli, valilik emrindeki bir bürokrat olarak, Bakan Ersoy’u yalanladı.

2015’deki İl Özel İdaresi raporunun sadece adres değişikliğiyle ilgili olduğunu belirtip ekledi:

‘Denetim yetkisi Turizm Bakanlığında’

Tecrübeyle sabittir, bu bürokrat valinin bilgisi olmadan, vali de İçişleri Bakanının olurunu almadan bu açıklamayı yapmaz, yapamaz.

Bir yalanlama da otel sahibi Halit Ergül’den geldi:

‘Turizm Bakanlığı 15 Aralık 2024’de oteli denetledi, kapılarla ilgili eksiklik buldular ama yangın önlemleriyle ilgili eksiklik bulmadılar.’

Turizm Bakanı, her bürokratının işlemini bilmeyebilir ama iğneyi başkasına batırmadan çuvaldızı kendine batırsaydı, masumiyetine inanırdım.

Maalesef, 79 canımızı kaybettiğimiz elim hadisede hakikate ulaşmak yerine karartmayı tercih etti.

Sözü uzatmadan söyleyelim, Turizm Bakanı artık AK Parti için taşınması ağır bir yüktür.”