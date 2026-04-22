Cumhuriyet Gazetesi Logo
En büyük kayıp Ayla öğretmenin sınıfında yaşanmış... Okul saldırısında arkadaşlarını kaybeden öğrenci konuştu!

En büyük kayıp Ayla öğretmenin sınıfında yaşanmış... Okul saldırısında arkadaşlarını kaybeden öğrenci konuştu!

22.04.2026 11:10:00
Güncellenme:
DHA
Takip Et:
En büyük kayıp Ayla öğretmenin sınıfında yaşanmış... Okul saldırısında arkadaşlarını kaybeden öğrenci konuştu!

Kahramanmaraş’ta okuldaki saldırıda 9 kişiden 6’sının, 5/E sınıfında hayatını kaybettiği ortaya çıktı. Olay günü hasta olduğu için okula gidemediğini belirten 5/E sınıfı öğrencisi Ç.G., “Bayram Nabi Şişik, Adnan Göktürk Yeşil, Zeynep Kılıç, Furkan Sancak Balal, Yusuf Tarık Gül benim sınıfımdaydı ve 2 arkadaşım daha yoğun bakımda. Ayla hocam da arkadaşlarımın üstüne kapandı, canını feda etti” dedi.

Onikişubat ilçesine bağlı Haydarbey Mahallesi’ndeki Ayser Çalık Ortaokulu’nda 15 Nisan’da silahlı saldırı meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre; eğitim gördüğü okula giden İsa Aras Mersinli (14), sırt çantasında getirdiği tabancaları çıkarıp koridorda karşısına çıkan kişilere, ardından da 2 sınıfa girip rastgele ateş açtı. Öğretmenler, öğrencilerini güvenli şekilde okuldan tahliye etmeye çalıştı. Bazı öğrenciler ise, sınıflarının camlarından atladı. Okul yetkilileri, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis kontrolünde okul tamamen tahliye edildi.

Olayda matematik öğretmeni Ayla Kara, öğrenciler Furkan Bala, Bayram Nabi Şişik, Belinay Boyraz, Zeynep Kılıç, Şuranur Sevgi Kazıcı, Kerem Erdem Güngör, Adnan Göktürk Yeşil ve Yusuf Tarık Gül hayatını kaybetti, 13 kişi de yaralandı. Olay yerine 5 tabancayla gelip 7 şarjör değiştiren saldırganın da arbede sırasında öldüğü belirlendi.

İsa Aras Mersinli'nin cenazesi zırhlı araçla okuldan çıkarıldı. Soruşturma kapsamında saldırganın polis başmüfettişi babası Uğur Mersinli ile annesi Peyman Pınar Mersinli tutuklandı.

"AYLA HOCAM ARKADAŞLARIMIN ÜSTÜNE KAPANIP CANINI FEDA ETTİ"

Bu arada saldırıda hayatını kaybeden 9 kişiden 6’sının 5/E sınıfında olduğu ortaya çıktı. Olay günü hasta olduğu için okula gidemediğini belirten 5/E sınıfı öğrencisi Ç.G., o gün ilk derslerinin matematik olduğunu söyledi.

Beş sınıf arkadaşının yaşamını yitirdiğini, yaralılardan M.A. ile A.A.’nın da sınıf arkadaşı olduğunu belirten Ç.G., şunları söyledi:

“Hasta olduğum için o gün okula gidemedim. Aynı sınıftaydım arkadaşlarımla. Önce zaten bizim sınıfı basmış. Öğretmenim onları korumaya çalışırken vefat etti. 2 arkadaşım yoğun bakımda. Bayram Nabi Şişik, Adnan Göktürk Yeşil, Zeynep Kılıç, Furkan Sancak Balal, Yusuf Tarık Gül. Bu arkadaşlarım benim sınıfımdaydı ve 2 arkadaşım daha yoğun bakımda. Birisi en yakın arkadaşımdı belinden kurşun yemiş, bir tane arkadaşımın beyninde iki tane kurşun varmış. Allah’ım bunların ailelerine yardım etsin. Ayla hocam arkadaşlarımı korumak istedi, arkadaşlarımın üstüne kapanıp canını feda etti. Onların da ailesine sabır diliyorum.”

İlgili Konular: #kahramanmaraş #silahlı saldırı #öğrenci #öğretmen

İlgili Haberler

Saldırıda ağır yaralanan Almina’nın babasından sitem: 'Paylaşımım çarpıtıldı'
Saldırıda ağır yaralanan Almina’nın babasından sitem: 'Paylaşımım çarpıtıldı' Küçük kızın sağlık durumunun stabil olduğu belirtilirken, baba kamuoyundan destek istedi ve sahte hesaplara karşı uyardı.
Okul saldırılarının görünmeyen yarası: 'Çocukların ruh dünyası'
Okul saldırılarının görünmeyen yarası: 'Çocukların ruh dünyası' "Okul saldırıları", çocukların psikolojisinde derin travmalara yol açarak korku, güvensizlik ve kalıcı ruhsal etkiler yaratıyor. Uzmanlar, aile ve öğretmenlerin güven veren, sakin ve destekleyici bir iletişim kurmasının çocukların bu süreci sağlıklı atlatmasında kritik rol oynadığını vurguluyor.
Kahramanmaraş'taki okul saldırısı soruşturmasında gelişme! Saldırganın annesi tutuklandı
Kahramanmaraş'taki okul saldırısı soruşturmasında gelişme! Saldırganın annesi tutuklandı Kahramanmaraş'ta okula düzenlediği saldırı sonucu 10 kişiyi öldüren İsa Aras Mersinli’nin annesi Pınar Peyman Mersinli tutuklandı. Saldırganın babası Uğur Mersinli de tutuklanmıştı.