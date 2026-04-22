En büyük kayıp Ayla öğretmenin sınıfında yaşanmış... Okul saldırısında arkadaşlarını kaybeden öğrenci konuştu!

Onikişubat ilçesine bağlı Haydarbey Mahallesi’ndeki Ayser Çalık Ortaokulu’nda 15 Nisan’da silahlı saldırı meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre; eğitim gördüğü okula giden İsa Aras Mersinli (14), sırt çantasında getirdiği tabancaları çıkarıp koridorda karşısına çıkan kişilere, ardından da 2 sınıfa girip rastgele ateş açtı. Öğretmenler, öğrencilerini güvenli şekilde okuldan tahliye etmeye çalıştı. Bazı öğrenciler ise, sınıflarının camlarından atladı. Okul yetkilileri, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis kontrolünde okul tamamen tahliye edildi.

Olayda matematik öğretmeni Ayla Kara, öğrenciler Furkan Bala, Bayram Nabi Şişik, Belinay Boyraz, Zeynep Kılıç, Şuranur Sevgi Kazıcı, Kerem Erdem Güngör, Adnan Göktürk Yeşil ve Yusuf Tarık Gül hayatını kaybetti, 13 kişi de yaralandı. Olay yerine 5 tabancayla gelip 7 şarjör değiştiren saldırganın da arbede sırasında öldüğü belirlendi.

İsa Aras Mersinli'nin cenazesi zırhlı araçla okuldan çıkarıldı. Soruşturma kapsamında saldırganın polis başmüfettişi babası Uğur Mersinli ile annesi Peyman Pınar Mersinli tutuklandı.

"AYLA HOCAM ARKADAŞLARIMIN ÜSTÜNE KAPANIP CANINI FEDA ETTİ"

Bu arada saldırıda hayatını kaybeden 9 kişiden 6’sının 5/E sınıfında olduğu ortaya çıktı. Olay günü hasta olduğu için okula gidemediğini belirten 5/E sınıfı öğrencisi Ç.G., o gün ilk derslerinin matematik olduğunu söyledi.

Beş sınıf arkadaşının yaşamını yitirdiğini, yaralılardan M.A. ile A.A.’nın da sınıf arkadaşı olduğunu belirten Ç.G., şunları söyledi:

“Hasta olduğum için o gün okula gidemedim. Aynı sınıftaydım arkadaşlarımla. Önce zaten bizim sınıfı basmış. Öğretmenim onları korumaya çalışırken vefat etti. 2 arkadaşım yoğun bakımda. Bayram Nabi Şişik, Adnan Göktürk Yeşil, Zeynep Kılıç, Furkan Sancak Balal, Yusuf Tarık Gül. Bu arkadaşlarım benim sınıfımdaydı ve 2 arkadaşım daha yoğun bakımda. Birisi en yakın arkadaşımdı belinden kurşun yemiş, bir tane arkadaşımın beyninde iki tane kurşun varmış. Allah’ım bunların ailelerine yardım etsin. Ayla hocam arkadaşlarımı korumak istedi, arkadaşlarımın üstüne kapanıp canını feda etti. Onların da ailesine sabır diliyorum.”