En önemli su havzalarında yapılan inşaat çalışmalarına her gün yenisi ekleniyor: Barodan ‘Kanal İstanbul’ keşfi

Seçilmiş İstanbul Büyükşehir Belediye başkanı ve CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun 19 Mart’ta tutuklanmasının ardından “Kanal İstanbul” adı altında yapılaşmaya açılan Sazlıdere Havzası’nda çalışmalar sürüyor. İstanbul Barosu bölgede keşif gezisi düzenledi. Gezi sonrasında havzada yapımı devam eden TOKİ inşaat alanı önünde açıklama yapan İstanbul Barosu Başkanı İbrahim Kaboğlu, Türkiye’nin Montrö, Barselona ve Bükreş sözleşmelerinin üçüne de taraf olduğunu anımsatarak “Bu üç sözleşme, yalnızca Türkiye için değil, insanlık için de bir sorumluluk ve koruma yükümlülüğü doğurmaktadır” dedi.

‘YAŞAMA TEHDİT’

Kaboğlu, “Türkiye Cumhuriyeti’nin hukuki sistemi yalnızca bugünün değil, gelecek kuşakların da haklarını koruyacak bir yapı olmak zorundadır. Buraya yapılacak olan her doğal olmayan müdahale, gelecek kuşakların sağlıklı bir çevrede yaşama hakkını doğrudan tehdit etmektedir” ifadelerini kullandı. Türkiye Cumhuriyeti’nin anayasal düzeninin aynı zamanda ekolojik bir anayasa düzeni olduğunu belirten Kaboğlu, “İmar Kanunu,

Çevre Kanunu, Köy Kanunu, Maden Kanunu gibi birçok temel yasa, Türkiye’nin ekolojik anayasal düzeninin parçasıdır” diye konuştu. Çevre hukukunun evrensel ilkelerinden biri olan geriye götürülmezlik ilkesine vurgu yapan Kaboğlu, “Bu ilkeye göre; bir kez zarar gören doğal alan, eski haline döndürülemez. Bu nedenle burada kesilecek her ağaç, koparılacak her çalı; yok edilecek her doğal unsur, sadece doğayı değil, Türkiye Cumhuriyeti’nin ekolojik anayasal düzenini tehdit eder” dedi.