AFAD duyurdu: Suriye'de korkutan deprem! Türkiye'den de hissedildi

Yayınlanma: 13.08.2024 - 00:08

Güncelleme: 13.08.2024 - 00:23

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Suriye'nin Hama bölgesinde 5.2 büyüklüğünde deprem olduğunu duyurdu.

Deprem, Türkiye'nin Hatay iline yaklaşık 103 kilometre uzaklığında meydana geldi.

Buna göre deprem, 19.38 kilometre derinliğinde gerçekleşti. Deprem, Gaziantep, Şanlıurfa, Kilis, Adıyaman, Hatay'da da hissedildi.