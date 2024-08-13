AFAD duyurdu: Suriye'de korkutan deprem! Türkiye'den de hissedildi
AFAD, Suriye'nin Hama bölgesinde 5.2 büyüklüğünde deprem olduğunu duyurdu.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Suriye'nin Hama bölgesinde 5.2 büyüklüğünde deprem olduğunu duyurdu.
Deprem, Türkiye'nin Hatay iline yaklaşık 103 kilometre uzaklığında meydana geldi.
Buna göre deprem, 19.38 kilometre derinliğinde gerçekleşti. Deprem, Gaziantep, Şanlıurfa, Kilis, Adıyaman, Hatay'da da hissedildi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) August 12, 2024
Büyüklük:5.2 (Mw)
Yer:Hama (Suriye) - [102.96 km] Yayladağı (Hatay)
Tarih:2024-08-12
Saat:23:56:00 TSİ
Enlem:35.12111 N
Boylam:36.84278 E
Derinlik:19.38 km
Detay:https://t.co/wvXF3kvrkN@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Nedenini sorma, adamı cumhurbaşkanı seçiyoruz'
- Sokak röportajı veren kadın tutuklandı!
- 'Ekonomi stagflasyona gidiyor'
- O cani için karar çıktı!
- Üniversiteliye rant sürgünü
- Şırnak’ta saldırı
- Akademisyenlerin tartışması karakolda bitti
- 'Bunun hesabını verecekler'
- Gelecek Partisi'nden AKP sinyali
- Bakan Güler'den kritik Suriye mesajı