AFAD duyurdu: Suriye'de korkutan deprem! Türkiye'den de hissedildi

AFAD, Suriye'nin Hama bölgesinde 5.2 büyüklüğünde deprem olduğunu duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 13.08.2024 - 00:08
AFAD duyurdu: Suriye'de korkutan deprem! Türkiye'den de hissedildi
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Suriye'nin Hama bölgesinde 5.2 büyüklüğünde deprem olduğunu duyurdu. 

Deprem, Türkiye'nin Hatay iline yaklaşık 103 kilometre uzaklığında meydana geldi.

Buna göre deprem, 19.38 kilometre derinliğinde gerçekleşti. Deprem, Gaziantep, Şanlıurfa, Kilis, Adıyaman, Hatay'da da hissedildi.


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