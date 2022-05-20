En yavaş hızlı tren

20 Mayıs 2022 Cuma, 06:52

Ankara ile İzmir arasındaki seyahat süresini 3.5 saate düşürecek Ankara-İzmir Yüksek Hızlı Tren (YHT) Projesi’nin açılış tarihi yine ertelendi. Aradan geçen 10 yılda proje altyapısının yüzde 45’i tamamlandı. Proje aşamasında sekiz kez ulaştırma ve altyapı bakanı değişti. İlerlemeyen projede birçok noktada inşaatlar tamamen durdu.

2015’TE TAMAMLANACAKTI

Sözleşmesi 10 Haziran 2012 tarihinde imzalanan Ankara-İzmir YHT Projesi’nin temeli 21 Eylül 2013 tarihinde atıldı. İlk olarak 2015 yılında tamamlanacağı açıklanan ancak daha sonra 2018’e kalan sonra da her yıl ertelenen 640 kilometre uzunluğundaki hattın yapımı 10 yıldır tamamlanamadı. 2013 yılı yatırım programında tahmini maliyeti 3.5 milyar TL olarak öngörülen projede aradan geçen sürede maaliyet neredeyse dokuz kat artarak 28 milyar TL’ye yükseldi. Bu yılki bütçeden ayrıca 2 milyar TL’lik kaynak ayrıldı. Hızlı tren hattının önemli ayağını oluşturan Aydın’ın Ortaklar ve İzmir’in Selçuk ilçelerini birbirine bağlayacak 4 milyar 794 milyon lira maliyetli hat için bütçeden bu yıl ilk kez ayrılan pay ise sadece bin lira oldu.

Sayıştay raporlarında da projelerin eksiklikleri tek tek belirtildi ve zararları ortaya çıkarıldı. AKP Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, önceki gün Menemen’de, hızlı tren projesinin 2025 yılında biteceğini açıkladı. Sorumlu olarak müteahhit firmayı gösteren Dağ, “Şubat ayında Hazine’nin Maliye Bakanlığı ile İngiltere Exim Bank 2.16 milyar Avro’luk kredi anlaşması imzaladı ve çalışmalar üç etapta devam ediyor. 2025 yılı temmuz ayında İzmir-Ankara hızlı tren projesi hayata geçirilmiş olacak” dedi.