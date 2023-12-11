Ender Saraç hakkındaki haberlere erişim engeli

Diyetisyen ve beslenme uzmanı Ender Saraç hakkındaki iddialara ilişkin haberlere erişim engeli getirildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 11.12.2023 - 17:57
Ender Saraç hakkındaki haberlere erişim engeli
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İstanbul 3. Sulh Ceza Hakimliği'nin verdiği karara göre "toplum sağlığının, kamu düzeninin korunması ve mağdurun üstün menfaati doğrultusunda" Saraç hakkındaki soruşturmaya konu olan dosyaya, soruşturma tamamlanıp kovuşturma aşamasına geçilinceye kadar erişim engeli getirildi.

Kararın ardından birçok haber sitesi ve sosyal medya platformlarında yayınlanan haberler yayından kaldırıldı.


Ender Saraç

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