Endişe yaratmıştı: Sivas'taki balık ölümlerinin nedeni belli oldu!

Sivas İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, kentte görülen balık ölümlerine ilişkin açıklamada bulundu.

Açıklamada, alınan ‘toplu balık ölümleri’ ihbarı üzerine Sivas ili Merkez ilçe sınırları içerisinde, Kızılırmak üzerinde bulunan İncesu Köyü köprüsü civarında çalışma yapıldığı belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Bu kapsamda, 02 Ağustos 2025 Cumartesi günü ilgili bölgeye gidilerek İl Müdürlüğümüze ait multimetre ile; oksijen, su sıcaklığı, ph ve elektriksel iletkenlik ölçülmüştür. Bu ölçümler sonucunda; sudaki çözünmüş oksijen miktarı 0,1 mg/lt, su sıcaklığı 24,5 oC, ph 7,60 ve elektriksel iletkenlik 6,34 mS/cm olarak tespit edilmiştir. Ayrıca ırmak yüzeyinde su bitkilerinin çoğaldığı, su debisinin çok düşük olduğu ve ırmakta toplu balık ölümlerinden sayılabilecek düzeyde olmayan, az bir oranda ölü balıklar gözlemlenmiştir. Tüm bu su kalite kriterleri ölçümlerine göre; Irmak boyunca; sığ bölgelerde az miktarda olmasına rağmen gözlemlenmiş olan balık ölümlerinin hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle su sıcaklıklarının artmış olması, bu durumun da suyun oksijen (O2) miktarlarında düşüşlere neden olduğu oksijen azalmasının ise doğal olarak balık ölümlerine sebep olduğu kanısına varılmıştır."

ULAŞ GÖLÜNDE DE DURUM AYNI

Yapılan açıklamada; ayrıca aşırı sıcaklardan Ulaş Gölü ve içerisindeki canlı yaşamının da etkilendiğini ifade edilerek, "Ulaş Gölü'nde de su seviyesinin aşırı miktarda azaldığı, hali hazırda gölü besleyecek herhangi bir su kaynağının bulunmadığı görülmüş, buna bağlı olarak da su kalite kriterlerinde büyük değişiklikler oluşarak balık ölümlerine sebep olduğu düşünülmektedir. Aynı duruma İlimiz sınırları içerisinde kalan çeşitli akarsu ve göllerde de rastlanılmaktadır" ifadelerine yer verildi.