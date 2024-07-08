‘Bu ülkeler olmadan olmaz...’ Batı Afrika bloğu dağılma riski altında

Yayınlanma: 08.07.2024 - 17:21

Güncelleme: 08.07.2024 - 17:21

Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu komisyon başkanının (ECOWAS) pazar günü yaptığı açıklamada, Burkina Faso, Mali ve Nijer'in cunta yönetimlerinin, ekonomik bloktan ayrılma niyetlerini açıkça ortaya koymalarının, bölgeyi istikrarsızlık ve tehlikeye sürüklediğini belirtti.

Cumartesi günü imzalanan Sahel Devletleri İttifakı anlaşması, cunta yönetimindeki üç ülkenin kendilerini demokratik yönetime dönmeye çağıran 15 üyeli ECOWAS'a olan aykırı tutumlarını resmileştirdi.

ECOWAS komisyon başkanı Ömer Touray, vize muafiyeti ve yaklaşık 400 milyon dolar değerindeki ortak pazarın, yaklaşık 50 yıldır süre gelen bloğun en önemli faydalarından bazıları olduğunu, ancak üç ülkenin ayrılması halinde ekonomik bloğun dağılma tehlikesi altında olduğunu belirtti.

‘GÜVENSİZLİK ARTACAK’

Nijerya'nın başkenti Abuja'da düzenlenen ECOWAS zirvesinde konuşan Touray, Burkina Faso, Mali ve Nijer'de 500 milyon doları aşan ekonomik projelerin finansmanının da durdurulabileceğini ya da askıya alınabileceğini söyledi.

ECOWAS komisyon başkanı, açıklamasında "Bu faydalar göz önüne alındığında, parçalanmanın sadece insanların hareket ve yerleşme özgürlüğüne zarar vermekle kalmayacağı, aynı zamanda bölgedeki güvensizliği de arttıracağı açıktır" ifadelerini kullandı.

Üç ülkenin ECOWAS’dan çekilmesinin, özellikle istihbarat paylaşımı ve terörle mücadeleye katılım açısından, katılımcı ülkelerin güvenlik işbirliğine büyük bir darbe vuracağını da sözlerine ekledi.

ECOWAS TOPLANDI

Sahel Devletleri İttifakı’nı oluşturan Burkina Faso, Mali ve Nijer cunta hükümetleri, 2020 ve 2023 yılları arasında, üç Afrika ülkesinde gerçekleşen bir dizi darbeyle kontrolü ele geçirdi, bölgesel müttefikleri ve Batılı güçlerle olan anlaşmalarını fes etti.

ECOWAS liderleri, Batılı güçlerle olan askeri ve diplomatik bağlarını koparan ve birbirlerine kenetlenen üç Afrika ülkesi hakkında görüşmek üzere ECOWAS zirvesinde bir araya geldi.

Touray, terörle mücadele için bölgesel bir güvenlik gücü ve bölgesel bir para birimi konusunda da karar alınacağını söyledi.