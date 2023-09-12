Enerji Bakanlığı, sahalardaki çevresel sorunların kendi görev alanlarında olmadığını bildirdi

Yayınlanma: 12.09.2023 - 04:00

Güncelleme: 12.09.2023 - 04:00

Kasap, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar’ın yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesinde, Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu’nun faliyet alanı içerisinde zeytinyağı satışı olup olmadığı, Türkiye’deki maden sahalarının ne kadarının rehabilite edildiği konularında bilgi istemişti. Kasap, Muğla Milas Akbelen’deki ağaç kesimi hakkında bakanlığın ne düşündüğü de sormuştu.

Kasap’ın önergesine yanıt veren bakanlık, sahalardaki ağaçlandırma işleminin kendileri tarafından yapılmadığını, Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan bilgi alınmasını istedi. Bakanlık, madencilikten kaynaklı çevresel sorunların da kendi görev alanlarında olmadığını bildirdi. Bu konuda da Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na başvurulmasını istedi.

