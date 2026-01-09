Enerji Bakanlığı’nda hak gaspı! 28 bin çalışanın promosyonu yatırılmadı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile VakıfBank arasında imzalanan promosyon anlaşması kapsamında, Bakanlık merkez teşkilatı ile TEİAŞ ve EÜAŞ başta olmak üzere bağlı kurumlarda görev yapan yaklaşık 28 bin personele promosyon ödemesinin 31 Aralık tarihinde yapılacağı resmî kanallar aracılığıyla duyuruldu. Ödeme tarihi, kurumların resmî internet siteleri ve sosyal medya hesaplarında da kamuoyuyla paylaşıldı.

Ancak yapılan tüm bu duyurulara rağmen, belirtilen tarihte promosyon ödemesi çalışanların hesaplarına yatırılmadı. On binlerce enerji çalışanı, kendilerine verilen sözün tutulmaması nedeniyle mağduriyet yaşadı.

Gece gündüz demeden, büyük bir özveriyle çalıştıklarını söyleyen enerji emekçileri Cumhuriyet’e konuştu. Yaşanan gecikmenin yarattığı belirsizlik ve hayal kırıklığına tepki gösteren emekçilerden Şenol Yalçınkaya, yaklaşık 28 bin personelin mağdur edildiğini belirterek, yaşanan durumun kabul edilemez olduğunu ifade etti. Yalçınkaya, mağduriyetin bir an önce giderilmesini ve hem banka yetkililerinden hem de ilgili kurumlardan kamuoyunu tatmin edecek açık ve net bir açıklama yapılmasını talep etti.

Enerji çalışanları, promosyon ödemelerinin gecikmeksizin yapılmasını ve benzer mağduriyetlerin tekrar yaşanmaması için gerekli adımların atılmasını beklediklerini ifade etti.