Enerji işçilerinden İBB önünde eylem

DİSK/Enerji-Sen üyesi İstanbul Enerji A.Ş. işçileri, ‘insanca yaşayacak ücret’ talebiyle İBB önünde eyleme başladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 18.03.2024 - 11:17
Abone Ol google-news

DİSK/Enerji-Sen üyesi İstanbul Enerji A.Ş. işçileri, ücret artışı taleplerinin karşılanmaması halinde 18 Mart’ta İBB Saraçhane binası önünde olacağını duyurmuştu.

“İnsanca yaşayacak ücret” talebiyle toplanan enerji işçileri taleplerinin karşılanmaması halinde iş bırakma eylemi yaparak  İBB Saraçhane binası önünde eylem yapıyorlar.

DİSK Enerji-Sen’in sosyal medyadan duyurduğu eylemde işçiler saat 14.00'a kadar İstanbul Büyükşehir Belediyesi önündeki parkta Saraçhane'de bekleyişe geçti.


DİSK haberleri enerji sen haberleri ibb haberleri EYLEM haberleri

İlgili Haberler

Katliama direniyorlar: İktidarın gözde şirketlerinin Akbelen’deki kıyımına karşı ekoloji örgütleri eylem yaptı

Katliama direniyorlar: İktidarın gözde şirketlerinin Akbelen’deki kıyımına karşı ekoloji örgütleri eylem yaptı
Eylem Tok ve oğlu ABD'ye kaçmıştı... Aci ailesini yıkan ikinci ölüm: Sürücü rüzgarı suçladı, serbest kaldı

Eylem Tok ve oğlu ABD'ye kaçmıştı... Aci ailesini yıkan ikinci ölüm: Sürücü rüzgarı suçladı, serbest kaldı
Türkiye'nin konuştuğu kazada ölen Oğuz Murat Aci'nin avukatından Cihantimur'a tepki: 'Biraz daha ileri gitse Eylem'i de Timur'u da tanımıyorum diyecek'

Türkiye'nin konuştuğu kazada ölen Oğuz Murat Aci'nin avukatından Cihantimur'a tepki: 'Biraz daha ileri gitse Eylem'i de Timur'u da tanımıyorum diyecek'
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Turgut Altınok’un malvarlığı tartışması sürüyor:Tek daire fiyatı 3 milyon 250 bin TL

Turgut Altınok’un malvarlığı tartışması sürüyor:Tek daire fiyatı 3 milyon 250 bin TL
Survivor All Star’da acil durum konseyi! Acun Ilıcalı ‘Hiç beklemiyordum’ diyerek açıkladı

Survivor All Star’da acil durum konseyi! Acun Ilıcalı ‘Hiç beklemiyordum’ diyerek açıkladı
Yüksek Seçim Kurulu'nun seçim takvimi... Yasaklar başlıyor!

Yüksek Seçim Kurulu'nun seçim takvimi... Yasaklar başlıyor!
Meteoroloji’den 10 il için sarı kod uyarısı: 18 Mart 2024 hava durumu raporu… Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji’den 10 il için sarı kod uyarısı: 18 Mart 2024 hava durumu raporu… Bugün hava nasıl olacak?
Özgür Özel'den staj ve çıraklık mağdurlarının gözaltına alınmasına tepki: 'Erdoğan, iki elim yakandadır'

Özgür Özel'den staj ve çıraklık mağdurlarının gözaltına alınmasına tepki: 'Erdoğan, iki elim yakandadır'
Hande Yener’in annesi Yıldız Özyener hayatını kaybetti

Hande Yener’in annesi Yıldız Özyener hayatını kaybetti
Erdoğan’ın mitingine giden staj ve çıraklık sigortası mağdurları gözaltına alındı

Erdoğan’ın mitingine giden staj ve çıraklık sigortası mağdurları gözaltına alındı
Yatırımcılar dikkat… Gram altın zirve tazeledi! 18 Mart 2024 Pazartesi altın fiyatları…

Yatırımcılar dikkat… Gram altın zirve tazeledi! 18 Mart 2024 Pazartesi altın fiyatları…