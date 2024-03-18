Enerji işçilerinden İBB önünde eylem
DİSK/Enerji-Sen üyesi İstanbul Enerji A.Ş. işçileri, ‘insanca yaşayacak ücret’ talebiyle İBB önünde eyleme başladı.
DİSK/Enerji-Sen üyesi İstanbul Enerji A.Ş. işçileri, ücret artışı taleplerinin karşılanmaması halinde 18 Mart’ta İBB Saraçhane binası önünde olacağını duyurmuştu.
“İnsanca yaşayacak ücret” talebiyle toplanan enerji işçileri taleplerinin karşılanmaması halinde iş bırakma eylemi yaparak İBB Saraçhane binası önünde eylem yapıyorlar.
DİSK Enerji-Sen’in sosyal medyadan duyurduğu eylemde işçiler saat 14.00'a kadar İstanbul Büyükşehir Belediyesi önündeki parkta Saraçhane'de bekleyişe geçti.
İşçi arkadaşlarımızla saat 14.00'a kadar İstanbul Büyükşehir Belediyesi önündeki parkta Saraçhane'de bekleyişe geçtik. Pankartımızı astık emek dostlarını bekliyoruz!— DİSK/Enerji-Sen (@enerjisen) March 18, 2024
??İşçiyiz, haklıyız, kazanacağız! pic.twitter.com/y1okEGcAca
İlgili Haberler
En Çok Okunan Haberler
-
- Bir dönemin çocuk yıldızı Batuhan Göksu yaşamını yitirdi
- Yazarımız Ali Sirmen hayatını kaybetti
- ‘Çırağa müjde olmaz, ustaya olur’
- TİP, Hatay'da Gökhan Zan'ın adaylığını geri çekti
- Son araştırma sonuçları açıklandı
- 'TİP'in bu şantaja neden boyun eğdiğini...'
- SGK Uzmanı Erdursun yeni tarih verdi
- Okan Buruk'tan Fenerbahçe sözleri!
- Trabzon'da Fenerbahçeli futbolculara saldırı
- 'Rantçı ekip' kaybettirecek