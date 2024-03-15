Türkiye'nin konuştuğu kazada ölen Oğuz Murat Aci'nin avukatından Cihantimur'a tepki: 'Biraz daha ileri gitse Eylem'i de Timur'u da tanımıyorum diyecek'

Yayınlanma: 15.03.2024 - 17:56

Güncelleme: 15.03.2024 - 17:56

İstanbul Eyüpsultan'da yazar Eylem Tok'un oğlu 17 yaşındaki T.C. lüks otomobiliyle 1 çocuk babası Oğuz Murat Aci'ya çarparak ölümüne neden olmuştu. Olayla ilgili bugün T.C.'nin babası Bülent Cihantimur İstanbul Adalet Sarayı'na gelerek savcılıkta ifade verdi. Baba Cihantimur, ifadesinin ardından sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliğince adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Bülent Cihantimur'un ifadesinin ardından Aci ailesinin avukatlarından Burak Erden İstanbul Adalet Sarayı önündeki Çağlayan Meydanı'nda basın açıklaması yaptı.

"CEM GARİPOĞLU DA 17 YAŞINDAYDI..."

Eden, şunları söyledi:

"Şüpheli Bülent Cihantimur hakkında haftada üç günde bir imza atma şeklinde bir adli tedbir kararı alındı. Kendisi ifadesini verdi. Eylem hanımla beraber hiç havalimanına gitmediğinden bahsetti. Hatta kendilerinin iş yerlerine doğru gitmek için anlaştıklarını, evden o onun için çıktıklarını, o şekilde anlaştıklarından bahsetti. Tabii burada şöyle bir durum var. Kendi şoförü havalimanı güzergahında aracının şarjının bittiğini, çok net bir şekilde o güzergahları tek tek savcılık belirlemiş, anlatmış.

Hiçbir şekilde temas kurmadığından bahsetmiş. Biraz önce de söyledim beş yaşında çocuk değil, 17 yaşında bir çocuk. Şunu da unutmamak lazım, Cem Garipoğlu, Münevver Karabulut'u katlettiğinde 17 yaşındaydı. Yani bu 17 yaşından bahsettiğimiz insan... Yani çok küçük ve hukuken 18 yaşının altında bir çocuk. Ama burada ayrımlar var. 15-18 yaşın altında diyerek ayırabiliriz. Birçok ayrımı var. Ameliyattan sonra evine geçmiş sanırım. Tam orasını hatırlamıyorum yani biraz önce okudum ifadeyi.

"SAMİMİYETSİZ BULUYORUZ"

Annesi Eylem hanım haber vermiş. Kendisi gitmiş tabii ki hani bir şok halinde gitmiş. Ama ondan sonraki süreç biz iş yerimize çıktık diye anlaşmışlar. Tabii bunları samimiyetsiz buluyoruz. Niye evden eşyayı alıp niye iş yerine gidersin o saatte. Tabii Ayşe Ceren tutuklanan çalışanıyla ilgili de ifadelerde bulunmuş. Resmen biraz daha ileri gitse ben Eylem hanımı da tanımıyorum, Ayşe Ceren'i de tanımıyorum diyecek. Belki oğlunu bile tanımıyorum diyecek yani tabii samimiyetsiz buluyoruz bu açıklamayı."