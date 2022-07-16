Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu 2. Başkanlığı'na Zekeriya Gökşenli yeniden atandı
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu 2. Başkanlığı’na Zekeriya Gökşenli’yi yeniden atadı. Görev süresi dolan İbrahim Tan ve Muhammed Mustafa İzgeç de tekrar Kurul üyesi oldu.
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete’de bugün yayınlanan atama kararlarına göre; Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu 2. Başkanlığı’na, daha önce de bu görevi yürüten ve görev süresi dolan Zekeriya Gökşenli yeniden getirildi.
Kurul üyesi olan ve görev süresi dolan İbrahim Tan ve Muhammed Mustafa İzgeç de aynı göreve yeniden atandı.
Erdoğan, son olarak haziran ayında Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu üyeliğine Erdoğan Tozan ve Ahmet Çağrı Çiçek’i atamıştı.
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