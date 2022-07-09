Atama kararları Resmi Gazete’de yayımlandı

Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararı ile bazı üniversitelere rektör atanırken Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı Destek ve Mali Hizmetler Genel Müdürlüğü’ne Mehmet Tuncer atandı.

cumhuriyet.com.tr
09 Temmuz 2022 Cumartesi, 01:45
Atama kararları Resmi Gazete’de yayımlandı
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Bugün tarihli (9 Haziran 2022) yayımlanan Resmi Gazete’de, AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasını taşıyan atama kararları yer aldı.

Karara göre Maltepe Üniversitesi Rektörlüğü’ne Prof. Dr. Edibe Sözen, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörlüğü’ne Prof. Dr. Kamil Çolak, Recep Tayyip Üniversitesi Rektörlüğü’ne Prof. Dr. Yusuf Yılmaz, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörlüğü’ne Prof. Dr. Akın Levent, Sakarya Üniversitesi Rektörlüğü’ne Prof. Dr. Hamza Al atandı.

İDARİ İŞLER BAŞKANLIĞI’NA ATAMA

Öte yandan Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı Destek ve Mali Hizmetler Genel Müdürlüğü’ne Mehmet Tuncer de atananlar arasında yer aldı.


Atama Resmi Gazete Recep Tayyip Erdoğan
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