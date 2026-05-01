Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar’a Doruk Madencilik tepkisi: ‘Alay mı ediyorsunuz ?’

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi, CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar’ın Doruk Madencilik’le ilgili açıklamalarına tepki gösterdi.

Bakan Bayraktar’ın, “Devlete borcu olana teşvik veremeyiz dedik. Buna rağmen bunlar işçinin parasını ödemedi. Ben bu şirkete bir daha asla ruhsat falan vermem” dediğine dikkat çeken Bakırlıoğlu, “Doruk Madencilik emekçilerinin senelerdir yaşadığı ücret alamama, ücretsiz izne çıkarılma, tazminat alamama gibi tüm sıkıntıların sorumlusu bizzat iktidarın kendisidir. Enerji Bakanı, gelmiş şirketi bize şikayet ediyor. Bu şirkete ruhsatları kim verdi? Bakan, bizimle alay mı ediyor? Fırıncının bile parasını ödemeyen şirkete siz nasıl oluyor da termik santral, maden veriyorsunuz?” diye sordu.

‘YOK ÖYLE...’

Doruk Madencilik işçilerinin eylemine işaret eden Bakırlıoğlu, “Madenciler aylardır ücret alamıyor, faturalarını-kiralarını ödeyemiyor ve en önemlisi en temel ihtiyaç olan beslenmelerini bile sağlayamıyordu. Şirketin madencileri getirdiği durum buyken, nasıl oldu da yok pahasına Eti Gümüş’ü Yıldızlar SSS Holding’e verdiniz? Nasıl yüzlerce ruhsat verdiniz?” diyerek tepkisini dile getirdi.

Bakan Bayraktar’ın tüm sorumluluğu şirkete attığına işaret eden Bakırlıoğlu, “Yok öyle bu işin içinden sıyrılmak. Siz fırıncının bile parasını vermeyen şirkete nasıl termik santral verdiniz? Bu manzara, iktidarın ve onun bürokratlarının eseridir” dedi. Bakanın bu açıklamayı yaparken; Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Taşınmaz Komisyonu’nun, maden işletmek için kimlere arazi tahsisi yapılacağını duyurduğuna dikkat çeken Bakırlıoğlu, “Listenin 48. sırasında Doruk Madencilik’in sahibi Sebahattin Yıldız’ın da adı var. Yani Sebahattin Yıldız’ın, Yıldızlar SSS Holding bünyesinde bulunan 3S Enerji ve Maden şirketinin Çankırı’ya bağlı Orta ilçesindeki kömür madenine yönelik talebi var. Bu nasıl oluyor?” diye sordu.

‘SOMA’DA DA AYNISI OLDU’

Soma Termik Santrali’nde de benzer bir durum olduğunu ve gerekli yeterliliklere sahip olmamasına karşın teşvik alındığına dikkat çeken Bakırlıoğlu, “Üç kriter var teşvik için, Soma hangisini sağlıyor da teşvik alıyor?” dedi. Patronların “işsizlik tehdidiyle” iktidarı baskı altına aldığını belirten Bakırlıoğlu, şunları söyledi:

“‘Eğer teşvik vermezsen üretimi durdururum, işçi çıkartırım’ dayatmasını yapıyorlar. Peki bu sistemi kim kurdu? Soma Termik Santrali 84 işçiyi ücretsiz izne çıkardı, ‘kapatacağım’ dedi. İşçi sokağa döküldü, sonra bakanlık devreye girdi. Bacası, filtresi olmamasına rağmen, TKİ’ye 20 milyar borcu olmasına rağmen desteği verip; Soma B Termik Santrali’ni çalıştırmak zorunda kaldılar. Şimdi gelinen son noktada santral icradan satılık. Tıkır tıkır çalışan, vergi veren, üreten santrali kim özelleştirdi? Kendi ellerinizle beslediğiniz, ruhsat verdiğiniz patronlar şimdi sizi tehdit ediyor. ‘Beni besle’ diyor. Bu ülkenin gözbebeği kurumlarını getirdiğiniz durum maalesef bu, yazıklar olsun” diye konuştu.