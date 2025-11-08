Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın bütçe görüşmelerinde sert tartışmalar yaşandı: ‘Boş tüplü’ protesto

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda dün Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı bütçesi görüşüldü. CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay, komisyona “boş tüp” getirdi. Akay, “Bu halkın mutfağındaki tüp ama boş tüp, malesef. 2002 yılında 12 kilogramlık mutfak tüpü 50 TL iken, bugün 2025’te bin TL. Yanan mutfak tüpü değil, halkın cebi. Bu bütçede enerji adaleti yok, mutfakta ateş var” dedi. Akay, son bir yılda konutlarda elektrik fiyatlarının yüzde 63, doğalgaz fiyatlarının yüzde 25, akaryakıt fiyatlarının yüzde 29 arttığına işaret ederek, şunları söyledi:

“Artık buna vatandaşın dayanması mümkün değil. Zam ateşi altında yanıyor. Bu tüpün dolacağına dair umudumuz da kalmadı. ‘Karadeniz’de doğalgaz bulundu, faturalar düşecek’ denildi; tam tersine doğalgaz faturaları artmaya devam ediyor.”

‘ÇÜNKÜ DOĞALGAZ KULLANIYORLAR’

Akay, “boş tüpü” selamlaşma sırasında Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar’a da gösterdi. Akay, “Halkın mutfağında bu tüp malesef boş” dedi. Bakan Bayraktar ise, “Çünkü doğalgaz kullanıyorlar gerek yok” karşılığını verdi.

‘PETROL BULDUKÇA ZAM’

Bayraktar sunumunda, nadir toprak elementleri konusunda, “Eskişehir Beylikova’da yoğunlaştırdığımız arama faaliyetlerimiz kapsamında 125 bin metrenin üzerinde sondaj gerçekleştirdik ve 694 milyon tonla dünyada tek sahada en büyük ikinci nadir toprak elementi kaynağını tespit ederek yine üretime dönük olarak pilot tesisimizi devreye aldık, şimdi endüstriyel tesisin kurulması çalışmalarına devam ediyoruz” dedi. Bayraktar, Gabar’da günlük üretimi yüzde 42 artışla 81 bin varile çıkardıklarını söyledi. CHP Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı, “Siz petrol buldukça zam geliyor, bulmayın da artık fiyatlar sabit kalsın” dedi.

‘SURİYE’YE ELEKTRİK, URFA KARANLIKTA’

Bayraktar, enerjideki kurulu gücü anlatırken, CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, “Suriye’ye ücretsiz elektrik veriyorsunuz, şu an Urfa’nın köyleri karanlıkta” dedi. AKP Adıyaman Milletvekili Resul Kurt, “Elektrik borcunu ödeseydin kesilmezdi” dedi. CHP’li Tanal, “Yani halka ‘hırsız’ mı diyorsunuz” diye sordu. AKP’li Kurt, “Elektrik borcunu öde” karşılığını verdi. Tanal, “AKP milletvekili halka ‘hırsız’ diyor ‘Urfalı ödemiyor’ diyor” diyerek devam etti. Kurt, Urfa’da elektrik olduğunu belirterek, “Bir senin evinde elektrik yok” diye seslendi. Tanal, “Onların hepsi AKP’li, ödemeyenler AKP’li” dedi. Tartışma büyüdü. Görüşmelere 20 dakika ara verildi.

‘SALONDAN AYRIL’

Aranın ardından da tartışma sürdü. Komisyon Başkanı AKP’li Mehmet Muş, “Sayın Tanal, salondan ayrılır mısınız lütfen” dedi. Tanal, “Yani sizden ve bakandan özür diliyorum kusura bakmayın. Yani AKP milletvekili Şanlıurfalıları itham edemez” diye konuştu. Muş, “Sizin böyle bir hakkınız yok. Gidin basın toplantısı yapın. Kardeşim git basın toplantısı yap” dedi. Tanal, AKP’li Kurt’un Şanlıurfalılardan özür dilemesini istedi. Muş, Tanal’a söz vermeyeceğini söyledi. Tanal, “Siz izin vermiyorsunuz, ben halktan izin almışım. Urfalılar bana bu izni vermiş” dedi.

‘DIŞARI ÇIKARIN’

MHP İstanbul Milletvekili İsmail Faruk Aksu toplatının devam etmesi için oylama yapılarak “dışarıya çıkarma” şeklinde bir karar alınmasını ya da başka şekilde düzenin sağlanmasını istedi. CHP’li Serkan Sarı, “Halkın isyanını duymak zor mu oldu?” dedi. MHP’li Aksu, “Ya oradan bana ukalalık yapma” karşılığını verdi. CHP’li Sarı, “Dışarı mı atacaksınız şimdi?” diye sordu. Komisyon Başkanı AKP’li Muş, “Gerekirse salonun dışına çıkaracağım” karşılığını verdi. MHP Kayseri Milletvekili Mustafa Baki Ersoy, “Ayda bir geliyorsun, bunu yapıyorsun. Yapma” dedi. CHP’li Sarı, “Sen kimsin. Neyi azarlıyorsun sen? Sen benim velim misin, öğretmenim misin?” diye karşılık verdi. CHP’li Sarı, “Biz sizden azar yiyemeyiz. Milletin hakkını savunuyoruz biz” diye konuştu. Ersoy, “Bak Veli Ağbaba ona söyle” diye devam etti. CHP’li Sarı, “Şu parmağını indir. Üslubunla konuşuyorsan konuş” dedi.

İYİ Parti Samsun Milletvekili Erhan Usta, “Milletvekilini çıkartırım filan diye burada milletvekillerini filan tehdit etmeyin lütfen” dedi. Tartışmalar uzun süre devam etti.

‘NEREMİZİ SALLARSAK SALLARIZ’

CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, ABD ile Ukrayna arasında nadir toprak elementleri konusunda yapılan anlaşmayı okudu. Yavuzyılmaz, “Bakın, anlaşılıyor ki Trump da Tayyip Erdoğan’a verdiği meşruiyetin karşılığını tabi ki isteyecek değil mi ? Bedava vermeyecek” dedi. Yavuzyılmaz, Türkiye’deki nadir toprak elementleri konusunda, “Zaten yurt dışına da satılmıyor, öyle değil mi? Öyle diyorsunuz değil mi ? Hadi sallayın kafaları” dedi.

Tartışma çıktı. AKP İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar, “Neremizi sallarsak sallarız, sana ne ya” dedi. Komisyon Başkanı Mehmet Muş, “meşruiyet” ifadesine itiraz etti. Tartışmalar sürdü. Yavuzyılmaz, Muş’a, “Ya ama sizin avukatlık yapmamanız lazım” dedi. Muş, “Siz bana ‘avukat’ diyemezsiniz, yerinizi bilin” diyerek tepki gösterdi. Yavuzyılmaz, “Niye, avukatlardan bir sıkıntınız mı var?” dedi. Tartışmalar büyüdü. Yavuzyılmaz, sözü kesildiğini belirterek ek süre istedi. Komisyon Başkanı AKP’li Muş, “Söz vermeyeceğim size” dedi. Görüşmelere 10 dakika ara verildi.

‘SORMAYACAK MIYIM ?’

Aranın ardından CHP’li Yavuzyılmaz, ayağa kalkarak, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek hakkındaki iddialarını dile getirdi. AKP Elazığ Milletvekili Ejder Açıkkapı, “Otur yerine” diye bağırdı. Yavuzyılmaz, millet adına hesap soracaklarını söyledi. AKP’li Açıkkapı, “Ahlaksızlık yapıyorsun, utanmaz herif” diye bağırdı. Tartışmalar sürdü. CHP’li Yavuzyılmaz, “Ben, şimdi burada ‘Akın Gürlek’i Eti Maden İşleri Genel Müdürü mü atadı, Tayyip Erdoğan mı atadı ?’ diye sormayacak mıyım ?” dedi.

KAVGA ÇIKTI

AKP’li Açıkkapı, “Sen belediye başkanının hırsızlıklarını anlat. Belediye başkanlarına bak bakalım, hepsi hırsızlıktan içeride” dedi. CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, “Hırsız sensin. Utanmaz. Hırsız sensin” karşılığını verdi. CHP Manisa Milletvekili Vehbi Bakırlıoğlu, “Bir tane mahkeme kararı var mı?” diye sordu. CHP’li Ağbaba, “Aynaya bak, hırsız. Utanmaz, terbiyesiz” diye devam etti. AKP’li Açıkkapı, “Senden iyi hırsız yok” dedi. Ağbaba, “Sen kimsin. Utanmaz. Hırsız sensin... Ne yapacaksın. Kabadayı mısın sen? Kimsin sen? Üzerimize mi yürüyeceksin?” karşılığını verdi. Milletvekilleri ayağa kalktı.

‘NE OLACAK LAN...’

AKP’li Açıkkapı, “Ahlaksız da sensin, utanmaz da sensin” dedi. Ağbaba, “Otur yerine, kimsin sen” deyince, AKP’li Açıkkapı, “Oturmazsam ne olacak lan?” karşılığını verdi. CHP’li Ağbaba, “Bitiririm seni, bak. Adam ol” dedi. Tartışmalar sürdü. CHP’liler AKP’li Açıkkapı’dan “hırsız” sözünü geri almasını istedi. Komisyon Başkanı Muş, “Yargı süreci kimin hırsız kimin hırsız olmadığını ortaya koyacak. Hükümler verilince... Dolayısıyla, masumiyet karinesi esastır. Yargı kararını verene kadar bekleyeceğiz” dedi.