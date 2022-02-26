Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nda Isparta depremi

26 Şubat 2022 Cumartesi, 03:28

Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan atama kararları Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yer aldı.

Buna göre, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Enerji İşleri Genel Müdürü Murat Zekeriya Aydın görevden alındı.

Görevden alma kararının; ocak ayı sonunda sanayide doğal gaz kısıtlaması ve elektrik kesintisinin, şubat ayı başında yoğun kar yağışı üzerine Isparta'da günler süren elektrik kesintilerinin ardından ve kademeli elektrik tarifesi kararı ile yüksek elektrik faturaları tartışmasının sürdüğü sırada alınması dikkat çekti.

Öte yandan, Enerji İşleri Genel Müdürlüğü'nün, bakanlığın internet sitesinde sıralanan görevlerinden bazıları şöyle:

". Enerji kaynaklarının ve enerjinin plan ve programlara uygun miktar ve evsafta üretilmesi, nakli ve dağıtımı için gerekli tedbirleri almak ve aldırtmak,

. Enerji kaynaklarının üretim, iletim ve dağıtım tesislerinin milli menfaatlere ve modern teknolojiye en uygun şekilde kurulmaları ve işletilmeleri için gerekli tedbirleri almak ve aldırtmak,

. Enerji fiyatlandırma esaslarını tespit etmek, kamu yararı ve piyasa ihtiyaçlarını dikkate alarak tüketicilere yapılan her türlü enerji satışında taban ve tavan fiyatlarını belirlemek ve uygulanmasını denetlemek."