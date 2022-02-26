Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nda Isparta depremi
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Enerji İşleri Genel Müdürü Murat Zekeriya Aydın görevden alındı. Kararın; Isparta'da günler süren elektrik kesintisi ve elektrik zamlarının ardından alınması dikkat çekti.
Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan atama kararları Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yer aldı.
Buna göre, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Enerji İşleri Genel Müdürü Murat Zekeriya Aydın görevden alındı.
Görevden alma kararının; ocak ayı sonunda sanayide doğal gaz kısıtlaması ve elektrik kesintisinin, şubat ayı başında yoğun kar yağışı üzerine Isparta'da günler süren elektrik kesintilerinin ardından ve kademeli elektrik tarifesi kararı ile yüksek elektrik faturaları tartışmasının sürdüğü sırada alınması dikkat çekti.
Öte yandan, Enerji İşleri Genel Müdürlüğü'nün, bakanlığın internet sitesinde sıralanan görevlerinden bazıları şöyle:
". Enerji kaynaklarının ve enerjinin plan ve programlara uygun miktar ve evsafta üretilmesi, nakli ve dağıtımı için gerekli tedbirleri almak ve aldırtmak,
. Enerji kaynaklarının üretim, iletim ve dağıtım tesislerinin milli menfaatlere ve modern teknolojiye en uygun şekilde kurulmaları ve işletilmeleri için gerekli tedbirleri almak ve aldırtmak,
. Enerji fiyatlandırma esaslarını tespit etmek, kamu yararı ve piyasa ihtiyaçlarını dikkate alarak tüketicilere yapılan her türlü enerji satışında taban ve tavan fiyatlarını belirlemek ve uygulanmasını denetlemek."
İlgili Haberler
- Isparta'daki kriz: CHP'li Akın, Akdeniz Elektrik Dağıtım AŞ'yi EPDK'ye şikayet etti
- Isparta'da yaşamını yitiren Ramazan Nazlı'nın ölüm belgesi ortaya çıktı: 'Donmaya bağlı kalp krizi'
- Isparta'da 75 yaşındaki yurttaş evinde ölü bulundu!
Günün Video Haberi
Video Haberler
- 'Makineli tüfek sesleriyle uyandım'
- Savaşın simge ismi oldu
- Sivil yurttaş füzenin hedefi oldu
- İşte savaşın korkunç yüzü!
- Ukrayna'daki Türk öğrenciler sığınaklara indi
- Ukrayna'daki benzinliklerde kilometrelerce kuyruk oluştu
- Canlı yayında patlama sesleri: Muhabirin zor anları
- 'Kur krizi yaşanacak, ekmek 7 TL olacak'
- 'İzinli' çakarlı araçlarla düğün konvoyu
- Yunanistan'da 288 kişinin bulunduğu feribotta yangın
En Çok Okunan Haberler
- AKP'den 'Nükleer' için gece yarısı teklif sundu
- Ukraynalılar Türkiye’nin dört bir yanında ayakta
- Kiev’in ‘Montrö’ çıkışını uzmanlar yorumladı
- ‘O dönemde de kandırılmadım’
- Yurttaşa bir İBAN'da Diyanet'ten
- Danıştay savcısı, ‘hukuka uygun değil’ dedi
- Hekimler kaçıyor
- CHP'li Faik Öztrak iktidara seslendi
- 'Montrö' çıkışını uzmanlar yorumladı
- 'Kaderimiz bu gece belli olacak'