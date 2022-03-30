Sendika yöneticileri gözaltına alınmıştı: DİSK Başkanı Arzu Çerkezoğlu'ndan EnerjiSa'ya sert tepki
DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, EnerjiSa’daki işten çıkarmalar nedeniyle Başkent Elektrik Genel Müdürlüğü önünde eylem yapan işçilerin ve DİSK’e bağlı Enerji-Sen temsilcilerinin polis müdahalesiyle gözaltına alınmasına tepki gösterdi.
Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, EnerjiSa’daki işten çıkarmalar nedeniyle Başkent Elektrik Genel Müdürlüğü önünde eylem yapan işçilerin ve DİSK’e bağlı Enerji-Sen temsilcilerinin polis müdahalesiyle gözaltına alınmasına tepki gösterdi.
Çerkezoğlu, “Çeşitli bahaneler öne sürülerek işten çıkarılan işçilerin işlerine geri dönmesini ve DİSK Enerji-Sen sendikamızın sendikal faaliyetlerinin önündeki tüm engellerin kaldırılmasını talep ediyoruz” dedi.
Elektrik dağıtım şirketi EnerjiSa’nın, Ankara ve Batı Karadeniz bölgelerinde son haftalarda 20’nin üzerinde işçiyi çeşitli gerekçelerle işten çıkarması üzerine Enerji-Sen, işçilerin 24 saat içerinde işe iade edilmeleri ve işten çıkarmalara son verilmesini talep etmişti. İşe iadelerin yapılmaması üzerine bu sabah Başkent Elektrik Genel Müdürlüğü önünde eylem yapmak isteyen, aralarında Enerji-Sen Genel Başkanı Süleyman Keskin’in de bulunduğu 5 kişi polis müdahalesiyle gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar daha sonra serbest bırakıldı.
DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, işçilerin eylemlerinin polis müdahalesiyle engellenmesine ilişkin açıklama yaptı. İşçilerin iade edilmesi için çağrı yapan Çerkezoğlu’nun açıklaması şöyle:
"ONLARCA İŞÇİ İŞTEN ÇIKARILDI"
- Yıllardır sarı sendika ve patron eliyle en ağır koşullarda çalıştırılan, hakları gasp edilen enerji işçileri, anayasal bir hak olan sendikalaşma/ sendika seçme haklarını kullanarak ‘enerji işçilerinin söz, yetki ve karar sahibi olduğu sendikası’ DİSK Enerji-Sen’de örgütlenmiş; iş yeri iş yeri, sokak sokak mücadele ederek örgütlü-örgütsüz enerji işçilerinin sesi olmuş DİSK Enerji-Sen, enerji işçilerinin teveccühüyle ülke barajını aşmıştır. Baraj engelini aşarak üye sayısını katlayan sendikamızı engellemek isteyen Başkent EnerjiSa, 23 Kasım’dan bu yana çeşitli bahanelerle aralarında DİSK Enerji-Sen üyelerinin de bulunduğu onlarca işçiyi işten çıkarmıştır.
"SENDİKA HAKKI ENGELLENEMEZ"
- Atılan işçilerin geri alınması talebiyle bugün Başkent EnerjiSa önünde bir araya gelen DİSK Enerji-Sen Genel Başkanı Süleyman Keskin’in da aralarında bulunduğu sendika yönetici ve üyeleri, polis şiddetiyle gözaltına alınıp sonra serbest bırakıldılar. DİSK Yönetim Kurulu olarak, bu şiddeti, bu keyfiliği, bu fütursuzluğu ve bu yasa tanımaz tutumu kınıyoruz. Çeşitli bahaneler öne sürülerek işten çıkarılan işçilerin işlerine geri dönmesini ve DİSK Enerji-Sen sendikamızın sendikal faaliyetlerinin önündeki tüm engellerin kaldırılmasını talep ediyoruz. Atılan işçiler geri alınsın, sendika hakkı engellenemez İnadına sendika, inadına DİSK!”
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