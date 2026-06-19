Enerjisa Üretim, yenilenebilir enerji yatırımlarını büyütüyor

Toplam kurulu gücünün yaklaşık yüzde 55’i yenilenebilir enerji kaynaklarından oluşan şirket, 2 bin 400 MW’tan fazla yenilenebilir enerji kapasitesiyle faaliyetlerini sürdürüyor. Şirketin ürettiği temiz enerji, yaklaşık 2,6 milyon hanenin yıllık elektrik tüketimine eşdeğer büyüklüğe ulaşıyor.

Türkiye’nin farklı bölgelerine yayılan üretim altyapısıyla faaliyet gösteren Enerjisa Üretim, enerji arz güvenliğinin güçlendirilmesine, kaynak çeşitliliğinin artırılmasına ve enerjide dışa bağımlılığın azaltılmasına katkı sağlamayı hedefliyor.

SON BİR YILDA 5 RES PROJESİ DEVREYE ALINDI

Rüzgâr enerjisinde 1.000 MW kurulu güç eşiğini aşan şirket, bu alandaki kapasitesini 2 bin 500 MW seviyesine çıkarma hedefiyle yatırımlarını sürdürüyor.

Enerjisa Üretim, son bir yılda Aydın’da Kestanederesi RES, Dampınar RES ve Hacıhıdırlar RES; Balıkesir’de Uygar RES ve Çanakkale’de Armutçuk RES olmak üzere toplam 5 rüzgâr enerjisi santralini devreye aldı.

Şirketin Muğla’da üç, Çanakkale, Kırklareli ve Edirne’de birer rüzgâr santrali projesinin yanı sıra Tekirdağ, İzmit ve Samsun’da birer depolamalı RES projesinde çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

“DAHA TEMİZ VE DAHA GÜÇLÜ BİR ENERJİ GELECEĞİ İÇİN ÇALIŞIYORUZ”

Sabancı Holding Stratejik Yatırımlar ve Operasyonlar Başkanı ve Enerjisa Üretim CEO’su İhsan Erbil Bayçöl, yenilenebilir enerjinin ülkelerin geleceğini şekillendiren stratejik bir unsur haline geldiğini belirtti.

Bayçöl, “Yenilenebilir enerji, ekonomik dayanıklılıktan enerji bağımsızlığına, sanayide katma değer yaratmaktan sürdürülebilir büyümeye kadar ülkelerin geleceğini şekillendiren stratejik bir itici güç haline geldi. Enerji dönüşümünün hız kazandığı bu dönemde, yerli ve yenilenebilir kaynaklara dayalı güçlü bir üretim altyapısı oluşturmak, aynı zamanda geleceğin ekonomik ve stratejik gücünü inşa etmek anlamına geliyor” dedi.

Enerjisa Üretim’in 4 bin 500 MW’tan fazla aktif işletme kapasitesiyle faaliyet gösterdiğini ifade eden Bayçöl, yatırım sürecindeki projelerin tamamlanmasıyla şirketin portföy büyüklüğünün 6 bin 250 MW’a ulaşacağını kaydetti.

Bayçöl, teknolojiyi, dijitalleşmeyi ve sürdürülebilirliği bir araya getirerek daha güçlü ve dirençli bir enerji ekosistemi inşa etmeye odaklandıklarını belirterek, “Yenilenebilir enerji yatırımlarımızı büyütürken aynı zamanda geleceğin enerji ekosistemini de tasarlıyoruz. Enerjinin geleceğinin daha temiz, daha akıllı ve daha bağımsız bir yapıyla yükseleceğine inanıyoruz” ifadelerini kullandı.