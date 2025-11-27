Enes Gıyas Leyla’nın ölümüyle ilgili Emniyet’ten açıklama... İddialara yanıt verdi

Hatay’ın Dörtyol ilçesinde, Suriyeli Enes Gıyas Leyla'nın özel harekat polislerinin evine yaptığı baskında öldürülmesi sonrası emniyetten açıklama geldi.

EMNİYETTEN AÇIKLAMA

Emniyet Genel Müdürlüğü yaptığı kamuoyu açıklamasında şunları söyledi:

“Bazı sosyal medya hesaplarında "Hatay'ın Dörtyol İlçesinde Suriyeli bir gencin polis tarafından yanlış bir adrese düzenlenen baskın sırasında öldürüldüğü şeklinde paylaşılan iddialar, terörle mücadele operasyonlarını hedef almakta ve dezenformasyon içermektedir.

Söz konusu hadise, 2014 yılında Musul Başkonsolosluğumuza yönelik saldırıya katılan DEAŞ terör örgütü şüphelilerine yönelik 15.11.2025 tarihinde Hatay, Mersin, Ankara, Elazığ ve Kırşehir'de eş zamanlı gerçekleştirilen terörle mücadele operasyonu sırasında yaşanmıştır.

Hatay/Dörtyol'daki hedef bina içerisinde, güvenlik güçlerini görerek kaçan, bir eve girerek yapılan "dur" ikazlarına ve kapının açılması yönündeki uyanılara rağmen evin kapısını açmayan ve kapatmakta direnen yabancı şahsın bulunduğu daireye müdahale edilmiştir. Bu esnada kapının zorlanarak açılması sırasında çıkan arbedede silahın kazaen ateş alması sonucu E.G.L. isimli yabancı şahıs göğsünden tek isabette yaralanmıştır. Şahıs derhal hastaneye sevk edilmesine rağmen vefat etmiştir.

Konuyla ilgili olarak Emniyet Genel Müdürlüğünce iki Polis Başmüfettişi görevlendirilmiştir. Konuyla ilgili tahkikat devam etmektedir.

E.G.L. adı yabancı şahsın ayrı evde bulunan ağabeyi ifadesinde, kardeşinin kapıyı açmamak için direndiğini ve sözlü tartışma yaşandığını beyan etmiştir. Olay Yeri İnceleme Tutanağı ve Adli Muayene Raporunda tek mermi girişi ve bir boş kovan bulunduğu, kafaya silah dipçiğiyle vurma vb. bulguya rastlanmadığı tespit edilmiştir. Aksi yönde paylaşılan tüm iddia ve söylemler gerçeğe aykırıdır.

Düzenlenen operasyon neticesinde 12 şüpheli şahıs tutuklanmış, 1 şüpheli şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakmış, 6 şüpheli şahıs hakkında ise aranma kaydı çıkarılmıştır

Kamuoyunun, terörle mücadele operasyonlarını hedef alan manipülatif paylaşımlara itibar etmemesi önemle rica olunur”

'YANLIŞ ADRES” İDDİASI

Olaya ilişkin daha önce aile yakınlarının anlatımına göre, 30 yaşındaki Leyla, kapıyı açtığında güvenlik güçlerine aramayı kabul ettiğini; eşinin başını örtmek için yalnızca birkaç saniyelik süre istediği, tam bu sırada içeri giren özel harekât polislerinden birinin tehdit oluşturmayan bir durumda ateş açtığını; Enes Gıyas Leyla’nın çocuklarının gözleri önünde vurularak yere düştüğü iddia edildi. Aile, Leyla’nın herhangi bir suçtan aranmadığını ve evde çatışma yaşanmadığını belirtirken. aynı aile, polislerin baskının yanlış adrese yapıldığını fark ettikten sonra ağır yaralı halde yerde yatan Leyla’yı ambulans çağırmadan bıraktığını ve asıl hedef oldukları iddia edilen başka bir adrese yöneldiğini savunmuştu.