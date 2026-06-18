Enes Kanter, Ekrem Dumanlı, Cevdet Türkyolu... Adalet Bakanlığı'ndan yeni hamle: 52 firari 'FETÖ' şüphelisi için yeni iade dosyası

Adalet Bakanlığı, "FETÖ" soruşturmaları kapsamında yurt dışında firari durumda bulunan kişilerin Türkiye’ye iadesi için yeni bir çalışma başlattı.

Bakanlık tarafından hazırlanan çalışma kapsamında, ilk etapta 52 kişi hakkında iade talep dosyalarının güncellendiği bildirildi.

Dosyalarda 17 - 25 Aralık süreci, 15 Temmuz darbe girişimi, yargı ve emniyet yapılanmaları, medya faaliyetleri ve finans ağına ilişkin yargı dosyalarının yeniden ele alındığı belirtildi. Daha önce yapılan iade başvurularının bir bölümünün 'sığınmacı statüsü', 'siyasi gerekçeler' ve 'kötü muamele' iddiaları gerekçe gösterilerek reddedildiği aktarıldı.

YARGI, EMNİYET VE MEDYA YAPILANMASI

İktidara yakın Sabah'ın haberine göre, iade dosyalarında eski savcılar Zekeriya Öz, Celal Kara, Fikret Seçen, Cihan Kansız ve Ahmet Can gibi isimlerin yer aldığı belirtildi. Bu kişiler hakkında, yargı süreçlerini örgütsel amaçlar doğrultusunda yönlendirdikleri ve çeşitli soruşturmalarda usulsüz işlemlerde rol aldıkları yönündeki iddiaların dosyalara işlendiği kaydedildi.

Emniyet ve medya yapılanmasıyla bağlantılı olduğu belirtilen Osman Hilmi Özdil, Tuncay Opçin, Adem Yavuz Arslan, Emrullah (Emre) Uslu ve Muammer İhsan Kalkavan hakkında da iade taleplerinin güncellendiği bildirildi.

ÜST DÜZEY İSİMLER DE LİSTEDE

Bakanlığın hazırladığı dosyalarda Mustafa Özcan, Abdullah Aymaz, Cevdet Türkyolu, Şeref Ali Tekalan, Ekrem Dumanlı, Naci Tosun, Ahmet Kara, İsmail Büyükçelebi, Ahmet Kurucan ve Sait Aksoy gibi örgütün üst düzey yapılanmasında yer aldığı belirtilen isimler de bulunuyor.

Dosyalarda ayrıca eski basketbolcu Enes Kanter’e ilişkin başlıkların da yer aldığı aktarıldı. Kanter hakkında, sosyal medya üzerinden örgüt propagandası yaptığı, örgütle bağlantılı toplantılara katıldığı ve finansman sağladığı yönündeki iddiaların iade dosyasına işlendiği belirtildi.