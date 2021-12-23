Enflasyondan dolarizasyona: Soygundan vurguna!

23 Aralık 2021 Perşembe

Enflasyon bir soygundu.

Dolarizasyonun yapılış biçimi bu soygunu bir vurguna dönüştürdü.

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Sonbaharda artık iyice hızlanan enflasyon yıl sonunda yüzde 50’leri geçtiği zaman herkesin cebindeki paraların yarısından çoğu uçtu...

Uçtu uçtu nereye uçtu?

Yönetici oligarşinin* kasasına uçtu.

Bütün halkın, ama özellikle sabit ve dar gelirlilerin gelirleri buharlaştı...

Bu buhar nerede soğutulup kimin kasasına yağmur olarak yağdı?

Evet, bildiniz:

Yönetici oligarşinin kasasına.

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Enflasyon yavaş yavaş, alıştıra alıştıra yapılan bir ekonomik ve mali soygundur.

Halkın cebindeki paralar yavaş yavaş uçar, buharlaşır.

En sonunda, artık kimsenin cebinde para kalmayana kadar devam eder.

Borsadaki ve döviz kurlarındaki ani çıkış ve inişler ise vurgundur:

Bu şok, enflasyonla birlikte yaşandığı zaman, moraller iyice bozulur, umutsuzluk başlar, insanların yaşama sevinci yok olur.

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19 Aralık Pazar günü AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan bir konuşma yaptı.



Bu sırada dolar 18 lira.

Zülâl Kalkandelen bu konuşmayı dünkü yazısında şöyle irdeledi:

AKP’li Cumhurbaşkanı, “Neymiş efendim, faizleri düşürüyormuşuz? Benden başka bir şey beklemeyin. Bir Müslüman olarak naslar neyi gerektiriyorsa onu yapmaya devam edeceğim” dedi.

Faiz politikasını, iktisadi temeller yerine dinsel bir dogmaya dayandırdığını ilan etti.

Daha önce Taliban ile inanç farkı olmadığını söylediğinde, “Türkiye’nin inancı” ifadesini kullanarak, ülkede yaşayan herkesin istisnasız inançlı ve aynı inançta olduğunu iddia etmişti.

Partili Cumhurbaşkanı, Genel Başkanı olduğu siyasal İslamcı partinin sözcüsü olarak konuşuyor...

Bu durum bir din devletinde yaşansa sorun olmaz; çünkü orada zaten anayasa, yasalar ve kamu yönetiminin tüm alanları dini inancı temel alır.

Ne var ki Türkiye’de laik bir devlet olduğu ve bunun değiştirilmesinin teklif bile edilemeyeceği anayasada açıkça yazıyor.”

Bu konuşma sonunda, bundan önceki konuşmalarında olduğu gibi, topluma yine doların derhal yükseleceği beklentisi egemen oldu.

Bu toplantıdan yaklaşık 24 saat sonra ise ABD Doları hâlâ 18 lira iken, yine Erdoğan dolarizasyon kararlarını açıkladı...

Ve bu açıklamalardan yaklaşık 13 saat sonra ABD Doları 12 liraya indi.

ABD Doları 18 Türk Lirası iken 100 bin Dolar satıp 12 Lira’dan geri alanlar 13 saat içinde 50 bin dolar yani dolar bazında yüzde 50 kâr sağladı.

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Tuncay Mollaveisoğlu bu hızlı düşüşün arkasındaki vurgunun adını dünkü “TL görünümlü dolar! Erdoğan’ın seçim planı erken patladı” yazısında “Dolarizasyon” olarak koyuyordu:

“Bunu da başardılar!

Türk Lirası’nı doların yeşiline boyadılar...

Artık bankalarda yatan TL’yi Amerikan Doları gibi görmemiz mümkün.

Adı TL ama kazancı dolara endeksli...

Uzmanlar buna ‘dolarizasyon’ diyorlar.

Ekonomiye, mevduatlara, TL’ye doların hâkim olması...”

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Sevgili okurlarım, Erdoğan konuşmaları ve talimatlarıyla, doları sürekli olarak çıkarıp indiriyor...

En sonunda “Faizleri düşüreceğim” nutuklarından sonra faizleri de “Dolarizasyon” yöntemiyle yükseltiyor...

Başta sabit ve dar gelirliler olmak üzere tüm halk da umutsuzluk içinde cebindeki paranın uçuşunu, buharlaşmasını izliyor.

* Oligarşi: Küçük bir grubun baskı altında uyguladığı ve halkı kendi çıkarları için sömürdüğü bir rejimin ve bu rejimdeki yönetici sınıfın adı.

Bu sınıf farklı gelişme düzeylerindeki ülkelerde, farklı ittifaklar halinde:

Despot yöneticilerden, tekelci sermayedarlardan, müteahhitlerden, oligarklardan, medya patronlarından, toprak ağalarından, tarikat şeyhlerinden oluşur.